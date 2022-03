Les notes de l'équipe de France : Mbappé hyperactif, Clauss a marqué des points

Mike Maignan 6/10

De retour au stade Pierre-Mauroy, l’ancien Lillois a passé une soirée tranquille et a été très sûr sur les quelques interventions qu’il a eu à faire. Dès les premiers instants (2e), il sort vite pour se saisir du ballon et capte parfaitement deux centres adverses (9e, 45e).













William Saliba 5/10

Pour sa première titularisation, il a passé une soirée tranquille sans prise de risque. S’il a dû s’employer pour revenir sur Hlongwane, il n’a été que très peu sollicité et même dans circuit de passes des Bleus. Appliquée dans son placement.







Raphaël Varane 5/10

Sa première période a laissé apparaître quelques séquences fébriles notamment dans ses premières interventions où le capitaine des Bleus est en retard ou dominé dans le duel. Mieux ensuite, il a moins subi. Remplacé par Koundé







Presnel Kimpembe 5/10

Comme son capitaine, son début de match a été emprunté. Gêne dans les duels dos au but, il a commis plusieurs fautes mais a montré son autorité. Moins en danger ensuite et toujours bien placé.

Jonathan Clauss 6/10

Sa première en Bleu aurait mérité d’être récompensé d’une première passe décisive. Très peu concerné par les tâches défensives, il a eu beaucoup de liberté. Si son début de match a été marqué par quelques imprécisions, la suite a été très intéressante. Impliqué sur le premier but où il lance Griezmann (1-0, 23e), le Lensois a offert plusieurs ballons (68e) de but pour Giroud qui a notamment manqué un duel (54e) et a aussi eu des opportunités (37e, 48e). Il a marqué des points.







N’Golo Kanté 6/10

Absent à Marseille, le milieu a encore livré un match plein en grattant beaucoup de ballons et souvent très haut, comme celui qui mène au but d’Olivier Giroud (2-0, 33e). Sa performance ne se réduit pas uniquement à cela. Face à une petite opposition, il a aussi contribué à apporter du danger en servant, par exemple, Mbappé qui trouvait la barre (52e).







Adrien Rabiot 5/10

Défensivement son travail a été très propre quand il a fallu seconder Saliba ou lorsqu’il a dû jouer des épaules pour récupérer plusieurs ballons. Moins en vue dans la construction du jeu française.

Lucas Digne 6/10

Habitué à jouer dans une défense en quatre, il a répondu présent dans un schéma nouveau pour lui. Et comme Clauss il a eu l’opportunité d’être passeur décisif et buteur. D’abord en servant parfaitement Giroud et Mbappé (5e, 10e) puis en frappant fort sur le gardien ou en trouvant le poteau (38e, 64e). Appliqué offensivement, il a été aussi vigilant sur certaines phases défensives.







Olivier Giroud 6/10

Deux matchs et deux buts. Son retour en Bleu est parfaitement réussi et son but face à l’Afrique du Sud est magnifique de subtilité face à deux défenseurs (33e). Il pourra tout de même regretter d’autres opportunités manquées qui auraient pu le rapprocher un peu plus de Thierry Henry (5e, 47e).







Antoine Griezmann 6/10

On le voit moins à la finition mais il a été omniprésent dans l’animation offensive. C’est d’ailleurs lui qui sert Mbappé et Giroud sur les deux premiers buts des Bleus. Toujours juste, il a aussi beaucoup donné pour récupérer des ballons hauts.







Kylian Mbappé 8/10

L’attaquant parisien voulait marquer encore et encore. Malgré un doublé, il n’était pas rassasié et ses onze tirs tentés en attestent (10e, 16e, 23e, 45e, 52e). S’il manque quelques occasions importantes en face-à-face, il est tout de même impliqué sur tous les buts de l’équipe de France, tantôt buteur, tantôt passeur comme sur le dernier but de Guendouzi (90e+5). Hyperactif tout au long de la rencontre.