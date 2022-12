Les mots forts de Messi après la victoire face à l'Australie

Lionel Messi était d'humeur pragmatique alors que l'Argentine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Messi a inscrit son troisième but à Qatar 2022, et l'Albiceleste s'est imposée 2-1 face à l'Australie à Al Rayyan, évitant ainsi à l'équipe de Lionel Scaloni un nouveau choc.

Le but inscrit lors de son 1000e match a marqué une nouvelle étape pour Messi, mais le joueur de 35 ans se concentrait sur la situation générale, alors que l'Argentine se prépare à affronter les Pays-Bas en huitièmes de finale.

"Je suis très heureux de faire un pas de plus vers notre objectif de Coupe du monde", selon les rapports de Diario AS.

"C'était un match difficile, très physique. Nous savions que ce serait comme ça.

"Nous sommes revenus de jouer très récemment et nous n'avons pas eu le temps de nous reposer.

"Nous avons fini par nous compliquer la situation, avec le but en fin de match, et nous avons dû souffrir".

La rencontre avec les Néerlandais est une répétition de la finale de la Coupe du monde 1978, lorsque Mario Kempes avait mené l'Argentine à la gloire à Buenos Aires, mais les rencontres plus récentes ont été plus serrées.

Les deux équipes ont fait match nul 0-0 lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2006, et Messi a marqué un but sur penalty, permettant à l'Argentine de remporter une victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas, en demi-finale de la Coupe du monde 2014.