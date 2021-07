Les Milanais regrettent déjà Donnarumma

Le néo-parisien Gianluigi Donnarumma a laissé un grand vide dans son ancien club de l’AC Milan.

Après avoir gardé la cage de l’équipe pendant six ans, Gianluigi Donnarumma a choisi cet été de mettre fin à son idylle avec l’AC Milan et signer en faveur du PSG. Une décision qui a été mal vécue du côté de San Siro.

Les dirigeants rossonerri ont regretté ce dénouement, surtout qu’ils n’ont touché aucune indemnité de transfert et les joueurs de la formation italienne sont également peinés par le fait d’avoir perdu un coéquipier. C’est le cas entre autres de Franck Kessie, le milieu de terrain.

« Le gardien le plus fort au monde »

« Si je regrette son départ ? Bien sûr, a indiqué l’international ivoirien. Nous avons partagé une partie importante de notre vie ensemble. Et puis Gigio est maintenant le gardien de but le plus fort du monde ».

Kessie a quand même indiqué qu’il respectait la décision du meilleur joueur du dernier Euro : « Je ne peux pas interférer dans les décisions des gens. Je m’occupe simplement de moi. Oui, je regrette (son départ), mais de nouveaux joueurs sont arrivés... ».

Pour rappel, afin de remplacer Donnarumma, les vice-champions d’Italie se sont attachés dès le début l’été les services du gardien français Mike Maignan.