Les meilleurs buteurs de Manchester United : Combien de temps avant que Marcus Rashford ne rattrape Wayne Rooney ?

Goal présente les 20 meilleurs buteurs de Manchester United de tous les temps...

Manchester United est l'un des clubs les plus importants et les plus prospères du monde du football et a vu quelques grands noms porter son maillot tout au long de son illustre histoire. Mais qui sont les meilleurs buteurs de l'histoire des Red Devils ? Wayne Rooney est largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et détient le record du nombre de buts marqués sous le maillot de Man Utd.

Ses 253 buts en 559 apparitions sous le maillot de Man Utd au cours des 13 années qu'il a passées au club à partir de 2004 ont donné lieu à de nombreux moments mémorables. L'international anglais a remporté le Golden Boy Award en 2004 et a été intronisé au Temple de la renommée de la Premier League en 2022.

Sir Bobby Charlton, ancien Ballon d'Or et vainqueur de la Coupe du monde, est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Manchester United avec 249 buts. Il détenait le record du nombre de buts marqués jusqu'à ce que Rooney le batte en 2017. L'illustre Denis Law complète le podium avec un impressionnant total de 237 buts en un peu plus de 400 apparitions toutes compétitions confondues.

Ryan Giggs a eu une très longue carrière à Manchester United, dont il est le recordman des apparitions avec 963 matches joués pour United, au cours desquels il a marqué 168 buts, ce qui le place en 7e position sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de Manchester United. Giggs est le seul joueur à avoir marqué lors de chacune des 21 premières années de la Premier League.

Paul Scholes complète le top 10 avec 155 buts marqués au cours de ses 20 ans de carrière à United. Il a disputé le troisième plus grand nombre de matches avec le club (718) au cours de sa carrière et est largement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de notre époque. Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, est le seul membre actif du top 20 avec 142 buts marqués en 339 apparitions lors de ses deux passages au club. Il n'est qu'à 9 buts du Néerlandais Ruud van Nistelrooy, qui en a marqué 150 lors de son passage à United.

L'ancien manager de Man United, Ole Gunnar Solskjaer, a inscrit 126 buts en 366 apparitions. Son but en fin de match pour compléter le triplé de Manchester United contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions est à jamais gravé dans le folklore de Man Utd. Voici le classement complet des 20 meilleurs buteurs de l'histoire de Manchester United.

Les 20 meilleurs buteurs de Manchester United de tous les temps