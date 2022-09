Les meilleures stats de France-Autriche

Découvrez les meilleures stats Opta du match entre la France et l'Autriche.

● La France n’a perdu que 2 de ses 32 derniers matches compétitifs (20 victoires, 10 nuls), contre le Danemark (1-2) et la Croatie (0-1) en juin.

● La France a remporté son 1er match depuis le 29 mars contre l’Afrique du Sud (5-0), mettant fin à une disette de 4 rencontres sans connaître le succès (2 nuls, 2 défaites).

● La France n’a subi aucun tir cadré ce soir, une 1re pour elle en match compétitif depuis le 17 novembre 2019 en Albanie.

● Grâce à son but face à l'Autriche, Olivier Giroud devient ce soir, à 35 ans et 357 jours, le buteur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France, dépassant Roger Marche (35 ans et 287 jours en décembre 1959 contre l'Espagne).

● Kylian Mbappé a inscrit 28 buts en équipe de France depuis ses débuts le 25 mars 2017 contre le Luxembourg, seuls Olivier Giroud et Antoine Griezmann font aussi bien sur la période.

● Olivier Giroud a délivré sa première passe décisive avec l’équipe de France depuis le 30 juin 2018 contre l’Argentine, déjà pour Kylian Mbappé. L’attaquant, auteur de son 49e but avec les Bleus, a été buteur et passeur lors d’un même match sous le maillot bleu pour la 4e fois de sa carrière, la 1re depuis le 3 juillet 2016 contre l’Islande à l’EURO (2 buts, 1 passe décisive).

● Antoine Griezmann a délivré sa 25e passe décisive en équipe de France, égalant Thierry Henry comme meilleur passeur des Bleus au 21e siècle.

● Kylian Mbappé a tenté 14 dribbles contre l’Autriche ce soir (7 réussis), ne faisant mieux sous le maillot de l’équipe de France que le 10 juillet 2018 contre la Belgique.

● Deux joueurs de champ étaient titulaires pour leur premier match en équipe de France contre l'Autriche (Badiashile, Fofana), une première depuis le duo Pogba-Varane contre la Géorgie en mars 2013.

● Marko Arnautovic a disputé ce soir son 103e match avec l’équipe d’Autriche, égalant le record établi par Andreas Herzog entre 1988 et 2003 sous le maillot des Rot-Weiss-Roten.