Les joueurs du PSG accueillis en héros à leur hôtel

Après la victoire contre l'Atalanta Bergame (2-1), les fans du PSG ont mis le feu mercredi soir pour le retour des Parisiens à leur hôtel.

Quelle soirée ! Vainqueur sur le fil de l'Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale de la , le PSG sera dans le dernier carré de la reine des compétitions européennes pour la première fois depuis 25 ans. Une victoire démente que les fans présents à Lisbonne ont voulu étaler jusqu'au bout de la nuit en allant saluer le retour de la délégation parisienne au Myriad by Sana hotels, situé sur les bords du Tage.

Dans une ambiance festive, ils étaient une grosse centaine de fans ce mercredi soir à attendre les joueurs devant leur hôtel. Parmi eux, Henrique : "Je suis franco-portugais et voir le PSG comme ça, c'est trop beau, dit-il pour Goal. C'est un scénario incroyable. En plus pour les 50 ans. Le football est magnifique."

Une grosse centaine de supporters du @PSG_inside sont venus accueillir l’équipe pour son retour à l’hôtel ce soir à Lisbonne. Festivité. #ATAPSG #UCL 🔴🔵 pic.twitter.com/ed8XM1uDid — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) August 12, 2020

Comme la plupart des supporters présents sur place, Henrique a vécu la rencontre dans un bar en raison du huis clos imposé pour la compétition. Il raconte : "J'étais avec ma femme et mes deux enfants. Ma femme est comme moi. Elle aime le PSG, et on a pleuré ! En plus, on était en minorité dans le bar... Merci Choupo, merci à tout le monde, merci au PSG. Ils n'ont rien lâché, et je vous le dis : ce n'est pas fini !"

Plus d'équipes

Merci Choupo !

L'euphorie et le soulagement prédominaient devant l'établissement. Des émotions partagées par Jean-Claude, l'un des rares membres du Collectif Ultras à avoir fait le déplacement : "On est heureux, on est fiers. Même si on a eu du mal, la qualification est là et c’est ce qui compte. On est soulagés et contents d’aller en demies 25 ans après. On a cru que l’histoire recommençait, et heureusement il y a eu Choupo..."

L'article continue ci-dessous

Décisif face aux Italiens, l'attaquant Choupo-Moting a évidemment eu droit à un accueil chaleureux. Les fans ont scandé son nom à plusieurs reprises, autant que celui de Neymar. Un fumigène a même été craqué, donnant un petit peu plus de lumière à une soirée déjà radieuse.

Et maintenant ? "Je pense qu'on va gagner, c'est la bonne", assure Jean-Claude. Un discours euphorique que certains comme Anthony préfèrent tempérer par peur certainement d'être déçu à l'arrivée. "C’est d’abord le soulagement avant la demie", nous a confié ce dernier. Surtout que Paris ne connaîtra l'identité de son futur adversaire que jeudi soir. Ce sera soi l' soi Leipzig.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.