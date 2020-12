Les joueurs du Barça ne seront pas payés en janvier

​ Le président par intérim de Barcelone a confirmé que les joueurs du club ne recevraient pas leur paiement pour janvier

Alors que le vit une situation financière «préoccupante», Carlos Tusquets, le président par intérim du club, a confirmé que les joueurs du club ne recevraient pas leur paiement pour janvier 2021.

Le iirigeant a accordé une longue interview à la station de radio catalane RAC1, soulignant la gravité de la situation financière du club, malgré la conclusion d'un accord pour une réduction de salaire avec les joueurs de l'équipe première le mois dernier, qui, selon le club, permettraient d'économiser 122 millions d'euros. Tusquets a maintenant confirmé que les joueurs ne seront pas payés pour le mois de janvier, bien qu'il ait déclaré que les nouvelles étaient tout de même «encourageantes».

S'adressant aux journalistes lundi, Tusquets n'a pas caché les difficultés actuelle du vice-champion d' en ce qui concerne sa situation économique: «C'est dur. C’est inquiétant, mais nous avons beaucoup d’espoir."

«Les joueurs ne recevront pas le paiement mensuel pour janvier. Ils ont deux paiements, en janvier et juillet et en janvier. Et pour janvier, ils ne recevront pas de paiement. Il a été reporté de la même manière que d'autres types de salaire et d'avantages ont été reportés, comme les primes pour les titres gagnés. »

Les comptes du club montrent que la dette du FC Barcelone avait plus que doublé au cours de la campagne 2019-2020 alors que les résultats financiers du club Blaugrana s'avèrent extrêmement inquiétants. Les chiffres financiers du club, tels que décrits par Marca, montrent que la dette du club Blaugrana est passée de 217 millions d'euros en juin 2019 à 488 millions d'euros en juin 2020.

Alors que l'équipe première du club a été réduite cette année, avec une réduction de 80 millions d'euros sur la masse salariale, les perspectives financières du Barça restent néanmoins préoccupantes. Carles Tusquets a d'ailleurs admis qu’il «aurait vendu Lionel Messi en été», en raison des soucis financiers auxquels sont confrontés les Blaugrana en ce moment.