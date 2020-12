L'aveu choc du président intérimaire du président du Barça : "Moi, j'aurais vendu Messi"

Carlos Tusquets, le président intérimaire du Barça, a déclaré que la meilleure stratégie pour son club aurait été de vendre Messi l'été dernier.

Le président par intérim de Barcelone, Carles Tusquets, a admis qu’il «aurait vendu Lionel Messi cet été», en raison des soucis financiers auxquels sont confrontés les Blaugrana en ce moment.

Le sextuple lauréat du Ballon d’Or avait été proche de quitter Barcelone en septembre dernier. Déçu par la vie en Catalogne sur et en dehors du terrain, Messi a surpris le monde du football en étalant son désir de passer à autre chose. Le Barça a rapidement fait savoir à l'Argentin que la clause de départ dans son contrat n'était plus valide, obligeant le joueur de 33 ans à réévaluer ses options et à accepter de rester sur place.

Son contrat actuel prend cependant fin à l'été 2021 et aucune prolongation n'a encore été convenue. Messi sera donc libre de parler avec ses nombreux prétendants à partir de janvier, le prochain tour des élections présidentielles du Barça ne devant avoir lieu que le 24 du mois en question.

Plus d'équipes

Il se pourrait que quiconque prend les rênes soit ainsi le témon impuissant de la fin d'une idylle entre l'institution barcelonaise et sa tête de gondole. Des clubs comme et le se bousculeraient déjà pour obtenir la signature de la Pulga, avec un accord historique potentiellement en perspective.

L'article continue ci-dessous

Tusquets pense que le Barça aurait dû éviter tout risque que Messi parte pour rien en s'inclinant devant ses demandes lors du dernier mercato et en le vendant pour un prix mirobolant. Il a déclaré à RAC1: «Sur le plan économique, j'aurais vendu Messi l'été dernier. Cela aurait été souhaitable en raison de l'argent qu'on aurait reçu en échange et de l’argent qu'on aurait économisé (en salaire). La exige des limites de salaire.»

Alors que Tusquets aurait été prêt à mettre fin à l'aventure de Messi au Camp Nou, beaucoup de ceux qui cherchent à prendre sa place dans la salle de conférence ont une opinion différente. Beaucoup, y compris des personnalités telles que Joan Laporta et Victor Font, ont exprimé le désir de garder le meilleur joueur de l'histoire du club dans son environnement actuel, avec la certitude de leur part que de nouveaux termes peuvent être conclus.

Pour l'instant, cependant, le Barça essaye de faire simplement en sorte que Messi soit performant et signe la meilleure saison possible. Ronald Koeman a d'ailleurs laissé au repos le génie sud-Américain ces dernières semaines en vue des plus grands défis à venir.