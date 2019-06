Les joueurs de Liverpool craignent Lucas Moura : "Il est tout en haut de la liste"

Héros de Tottenham contre l'Ajax, le joueur brésilien est très redouté par les joueurs des Reds.

Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson ont tous deux désigné l’attaquant de , Lucas Moura, comme une menace majeure pour en finale de la Champions League à Madrid.

En l'absence du talisman Harry Kane, blessé, Lucas était le héros des demi-finales pour l'équipe de Mauricio Pochettino. Il a inscrit un hat-trick pour vaincre l' après que les Spurs se soient inclinés 2-0 à la mi-temps au match retour.

Harry Kane pourrait être aligné pour la finale, alors que Mauricio Pochettino ne veut pas révéler s’il fera jouer ou non l’attaquant anglais. Mais tous les yeux sont désormais tournés vers Lucas, qui selon les joueurs des Reds constitue la menace numéro 1 des Spurs.

Trent Alexander-Arnold est particuièrement inquiet. Bien qu'impressionné par l'attaquant, l'international anglais ne voudrait pas trop se concentrer sur ses adversaires. "[Lucas] Moura est en tête de liste des meilleurs joueurs des Spurs", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match. "Nous sommes habitués à la manière dont il joue et dont Tottenham joue en équipe. Ce n'est pas à nous de choisir des joueurs. En tant qu'équipe, ils ont montré leur qualité." Robertson était d’accord avec son coéquipier: "Lucas était le héros contre l’Ajax. C’est un joueur fantastique avec des qualités fantastiques. Nous l’avons déjà affronté auparavant et il s’agit avant tout d’essayer de le gérer."



Liverpool a perdu contre le lors de la finale 2018, mais est favori pour soulever le trophée ce samedi, bien que Robertson ne tienne rien pour acquis. "Je ne pense pas qu'ils [Tottenham] soient des outsiders. Les matches que nous avons disputés en sont les plus difficiles que nous ayons jamais disputés", a-t-il indiqué.

"Ils peuvent nous causer des problèmes, mais nous pouvons aussi leur causer des problèmes - comme dans toute équipe. Il s'agit de savoir qui se montrera mieux le jour J." Alexander-Arnold a révélé de son côté que le plan de Liverpool pour la finale était de chercher à prendre l'initiative dès le départ, ce qui leur permettrait d'annuler les meilleures qualités des Spurs. "Nous jouons avec un certain style et nous essayons de ne pas changer cela pour les adversaires. Si nous restons assis sans rien faire et que nous leur permettons de nous surpasser, ils seront à leur meilleur", a-t-il déclaré.

"Nous devons être très haut dans leur moitié de terrain; cela fonctionnera pour nous demain. Quoi qu'il arrive, nous essaierons de jouer de notre façon." Liverpool a pris l'habitude de se qualifier pour les finales européennes ces dernières années, notamment en s'inclinant face à Séville en finale de la 2016, et Robertson tient à utiliser toute expérience antérieure positives comme négatives.

"Beaucoup d'entre nous ont joué à Kiev la saison dernière et pouvons utiliser cette expérience et faire face à la pression", a ajouté le défenseur.Quant à Lucas Moura, ce match est une occasion en or pour enfin sortir de l'ombre de Neymar. Et savoir saisir les occasions, c'est le propre des bons attaquants.