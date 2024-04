"Les joueurs de l'OM doivent se regarder dans la glace"

L'OM déplore un nouveau revers, cette fois sur le pré lillois (3-1), un concurrent direct à la qualification pour les places européennes.

Avant la double confrontation très attendue contre Benfica en Ligue Europa, le latéral gauche de Marseille, Quentin Merlin, a invité ses coéquipiers à prendre leurs responsabilités en zone mixte, alors que le club coaché par Jean-Louis Gasset vient d'enchaîner une 4e défaite consécutive.

"On doit prendre nos responsabilités"

De passage zone mixte suite à ce revers, Merlin, a appelé le groupe à une réaction collective : "On doit tous se regarder dans une glace et prendre nos responsabilités. On est tous des joueurs de haut niveau. On aime le football mais on n'aime pas perdre. Ce n'est pas possible de rentrer à Marseille la tête basse après avoir perdu un match ce soir, ça fait beaucoup de fois. Je vais le répéter mais on doit se regarder dans une glace."

Quentin Merlin relève tout de même des choses positives après cette débâcle : "Lille est à notre portée, ils ne sont pas meilleurs que nous. Sur ce match, ils ont gagné sur des détails, c'est le football d'aujourd'hui. Je ne pense que Lille soit une meilleure équipe que nous. On est deux bonnes équipes mais les détails n'ont pas été pour nous ce soir. On verra en fin de saison (pour l'Europe)."