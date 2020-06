Les finales de Coupes les 25 juillet et 1er août ?

Les deux finales de Coupe de la ligue et de Coupe de France pourraient être avancées aux 25 juillet et 1er août pour des questions de calendrier.

Alors que la LFP et la FFF envisageaient d'organiser les finales de la et de la respectivement les 1er et 8 août prochains, ces dernières pourraient être avancées d'une semaine, selon les informations du Parisien.

En effet, l'UEFA a réaffirmé sa volonté de connaître les équipes qualifiées pour les deux Coupes d'Europe (C1 et C3) de la saison prochaine au plus tard le 3 août. Toute finale jouée au-delà de cette date ne pourrait ainsi pas être qualificative pour la prochaine Europa League, d'où cette possibilité.

S'il faudra attendre le Comité exécutif de l'UEFA le 17 juin prochain pour en savoir plus - notamment sur le calendrier des Coupes d'Europe en août - et qu'une décision définitive ne puisse être prise, l'on pourrait donc se diriger vers une finale de Coupe de la Ligue (la dernière du nom) le 25 juillet entre et le PSG, puis une finale de Coupe de une semaine plus tard, cette fois entre les hommes de Thomas Tuchel et Saint-Etienne.

L'OL, premier club à reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi, devrait ensuite disputer son huitième de finale retour de face à la Juve début août, pour potentiellement rejoindre les coéquipiers de Neymar en quarts de finale. Une compétition qui pourrait ensuite se terminer sous la forme d'un "Final 8" disputé en une semaine à Lisbonne avec des quarts et demies en matchs uniques.