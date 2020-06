Le Graët favorable à des matches avec du public

Le président de la FFF s’est dit prêt à accueillir les supporters pour les deux finales des Coupes et les prochains matches des Bleus.

L’idée de faire revenir les supporters dans les stades français dès cet été commence à faire du chemin. Après la LFP qui s’est prononcé en faveur de cette initiative, ce fut au tour du président de la fédération, Noël Le Graët, de donner son aval. Il veut des finales de Coupe dans des enceintes remplies.

« C'est ce qu'on va demander. C'est mon souhait en tout cas, a déclaré le patron de la FFF dans un entretien à Eurosport. On a des contacts avec l'Etat. Ils pourront peut-être nous permettre de parler de jauge soit pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe. On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives".

« Priorité à la santé plutôt qu’à l’argent »

Le Graët veut des spectateurs dans les stades dès la reprise du football dans l’Hexagone, mais il précise qu’il se pliera quoi qu’il arrive aux décisions du gouvernement. « Je n'ai jamais contesté les décisions prises par l'Etat. Priorité à la santé plutôt qu'à l'argent », a-t-il déclaré, englobant notamment le débat concernant la tenue de matches amicaux dès le mois de juillet.

Tout en étant positif et optimiste pour le futur, Le Graët ne manque pas de tirer le bilan de la crise et souligner, comme tout patron, les pertes qui ont été enregistrées dues à l’arrêt du football. "Si vous ne parlez que des pertes, vous pouvez dire qu'on a perdu quatre matches de l'équipe de , ça fait environ dix millions. De l'autre côté, il n'y a pas de frais et on a freiné certaines opérations. J'ai mis un système en place pour qu'à fin juin on présente un budget proche de l'équilibre, a-t-il assuré. Et sur le prévisionnel 2020-2021, on pense que les matches de l'équipe de France auront lieu avec du public. On a quatre matches en retard. Si on peut en faire deux minimum sur la saison, je suis assez content".