Les exigences folles de Véronique Rabiot qui ont ruiné le transfert de son fils

Selon la Gazzetta dello Sport, les énormes exigences financières de Véronique Rabiot ont mis fin à tout espoir de voir son fils rejoindre Manchester.

Rabiot a signé un nouveau contrat d'un an à la Juventus, prolongeant jusqu'en 2024 son contrat qui devait expirer cette semaine.

Le joueur de 28 ans était en négociations pour signer à Manchester United sur un transfert libre, mais a finalement choisi de rester une année de plus à la Juve.

Selon nos sources, l'une des principales raisons pour lesquelles Rabiot est resté est qu'il est heureux à Turin et qu'il voulait rester avec le manager, Max Allegri, qui l'a aidé à réaliser la meilleure saison de sa carrière en 2022-23.

Rabiot a marqué 11 buts et délivré six passes décisives en 2022-23 et ne voulait pas faire de vagues étant donné que l'Euro 2024 aura lieu à la fin de la saison à venir.

Mais la Gazzetta dello Sport rapporte que Rabiot aurait pu rejoindre Man Utd s'il avait répondu à ses exigences financières.

En effet, la Gazzetta rapporte que la mère et l'agent de Rabiot, Veroniquedemandaient un contrat de trois ans d'une valeur de 10 millions d'euros par saison, ainsi qu'une énorme prime à la signature pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros. La transaction aurait donc coûté environ 40 millions d'euros à Man Utd, même s'il n'y a pas eu d'indemnité de transfert.

Man Utd a jugé cette proposition inacceptable et Rabiot a choisi de signer un nouveau contrat avec la Juventus aux mêmes conditions de 7 millions d'euros par saison (plus les bonus) jusqu'en 2024.

Rabiot était très proche de rejoindre Man Utd l'année dernière, le joueur de 28 ans étant en négociations avancées avec les Red Devils.

Il est largement admis que la Juventus et Man Utd se sont mis d'accord sur une indemnité de transfert de 18 millions d'euros, plus 6 millions d'euros de suppléments.

Tout ce qu'il fallait pour conclure le transfert, c'était que Rabiot accepte des conditions personnelles.

Cependant, Rabiot a demandé une énorme augmentation de salaire. Sa mère et agente Véronique a été blâmée pour ces exigences excessives, demandant également une énorme prime à la signature.

Man Utd a refusé de répondre à ces exigences salariales et le transfert a échoué.