Les exigences folles de la Juventus pour Vlahovic

La direction de la Juventus se montre très gourmande pour ce qui est de la cession de son attaquant serbe Dusan Vlahovic.

Comme pour les pistes menant à Harry Kane et à Victor Osimhen, le PSG se heurte à de sérieux obstacles concernant le dossier de Dusan Vlahovic. Les Franciliens vont avoir du mal à boucler cette arrivée.

Le PSG doit rallonger de 30M€ minimum

Le média Sports Zone affirme que des premiers contacts ont été noués entre le club champion de France et la Juventus, celui où évolue le buteur serbe. Et ils n’ont pas été très positifs. Un dialogue de sourds s’est installé entre les deux parties.

Paris veut le prêt du joueur, avec une option d’achat à la clé. Mais, les Piémontais, eux, ne veulent que du cash. Ces derniers ont valorisé leur attaquant à hauteur de 90M€, mais côté français on n’e propose que 62M€ jusqu’ici. Les deux positions sont donc très éloignées.

Vlahovic blessé ?

Le PSG n’est pas le seul club à lorgner l’ex Florentin. C’est aussi le cas du Bayern Munich. L’intéressé aurait donné sa préférence aux champions de France, ce qui déjà est une bonne chose.

Vlahovic a été vu récemment à Munich, mais c’était uniquement pour des raisons médicales. Il a été ausculté et sa pubalgie ne serait plus d’actualité. A Paris, on n’en est cependant pas convaincus à 100%.