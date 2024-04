Les deux exigences de Xavi pour rester au Barça

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, serait prêt à rester en poste au-delà de cet été, bien qu'il ait affirmé qu'il ne changerait pas d'avis

Xavi voudrait finalement rester au Barça. Le coach catalan a également commencé à discuter avec Deco, le directeur sportif, des projets pour la saison prochaine et des recrutements potentiels cet été.

L'un d'entre eux est Dani Olmo, du RB Leipzig. La semaine dernière, Deco a rencontré des représentants de l'agence de Dani Olmo, mais il semblerait que ce soit plutôt pour discuter du rôle de Mikayil Faye dans l'équipe première, qui est représenté par le père d'Olmo. Xavi apprécie l'ancien talent de La Masia, qui dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros cet été.

Olmo convoité

Le milieu de terrain du Real Betis, Guido Rodriguez, a également été proposé au FC Barcelone et Xavi a donné le feu vert à Deco pour qu'il s'occupe également de l'Argentin. Rodriguez est en fin de contrat cet été et disponible gratuitement, et même si MD dit qu'il n'était pas son premier choix pour le poste de pivot, c'est un joueur que Xavi apprécie.

Un mouvement pour signer Rodriguez semble beaucoup plus faisable qu'un mouvement pour Olmo à l'heure où nous écrivons ces lignes, car Barcelone aura besoin de faire des ventes importantes pour envisager de poursuivre des transactions de grande envergure cet été. Vendredi dernier, le club Blaugrana n'avait pas encore fait d'approche officielle pour Guido Rodriguez, mais ce dernier a souvent été associé au Barça au cours des 18 derniers mois.