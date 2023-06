Les débuts de Messi hors de prix pour les supporters

La superstar argentine rejoindra la Major League Soccer à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, et sa présence se fait déjà sentir.

Selon Onda Cero, ses débuts devraient avoir lieu le 21 juillet, lorsque l'Inter Miami affrontera Cruz Azul dans le cadre de la "Leagues Cup", une compétition qui oppose les équipes de la MLS à leurs homologues de la Liga MX. La fenêtre de transfert de la MLS s'ouvre le 5 juillet et l'Inter Miami a deux matches à disputer entre cette date et sa rencontre avec Cruz Azul. Il s'agit des rencontres contre DC United le 8 et Saint Louis City le 14, mais il est peu probable qu'il fasse ses débuts à l'extérieur.

Les billets pour ce match se vendraient au minimum 400 $ (372 €), mais certains sont déjà revendus par des supporters, le prix le plus élevé atteignant plus de 9 000 $ (8 359 €).

Ce n'est sans doute qu'un avant-goût de l'engouement que Messi pourrait susciter à Miami, surnommée par certains le "centre du monde latin". L'impact global de Messi reste à voir, mais on peut déjà le comparer aux arrivées de Pelé ou de David Beckham.