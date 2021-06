Pré-saison du Barça 2021 : Les dates, lieux et horaires des matches

Le club barcelonais commencera sa pré-saison avec deux matches amicaux au stade Johan-Cruyff.

Avec le retour de Joan Laporta à la présidence du Barça, le club commence un nouveau projet et c'est Ronald Koeman qui dirigera l'équipe pour la deuxième saison de suite. L'entraîneur néerlandais va découvrir plusieurs nouveaux visages au sein de son effectif puisque le club catalan a déjà recruté Serio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson Royal.

Pré-saison du Barça 2021 : Quand commence-t-elle ?

Le premier entraînement du Barça version 2021-2022 aura lieu le 12 juillet, pratiquement un mois avant la reprise de la Liga dont la première journée se déroulera les 13, 14 et 15 août. Les joueurs seront réunis dès les 10 et 11 juillet pour passer la traditionnelle visite médicale d'avant-saison et effectuer des tests physiques.

Mais Ronald Koeman sera privé de nombreux joueurs qui disputent actuellement l'Euro (finale le 11 juillet) ou la Copa América (finale le 10 juillet), et qui bénéficieront ensuite de vacances.

Pré-saison du Barça 2021 : la liste des matches amicaux

Le Barça prévoit d'organiser plusieurs matches amicaux avant le début du championnat d'Espagne. Si un calendrier a été dévoilé, il reste soumis à variation en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Barça jouera la plupart de ses matches amicaux en Espagne et évitera de faire de longues tournées aux quatre coins du monde.

MATCHES DATE HORAIRE LIEU Barcelona - Nastic de Tarragone 21/07/2021 A déterminer Estadi Johan Cruyff Barcelone - Gérone 24/07/2021 A déterminer Estadi Johan Cruyff Stuttgart - Barcelone A déterminer A déterminer Stuttgart Beitar - Barcelone 04/08/2021 A déterminer Tel Aviv Barcelone - Manchester City A déterminer A déterminer Camp Nou Trophée Joan Gamper A déterminer A déterminer Camp Nou

Les deux premiers matches amicaux se joueront ainsi au stade Johan-Cruyff situé à Barcelone les 21 et 24 juillet contre deux équipes catalanes : le Nastic de Tarragone et Gérone. Fin juillet, le Barça devrait jouer contre Stuttgart en Allemagne mais il reste quelques détails à régler et un voyage est prévu en Israël pour affronter le Beitar de Jérusalem, le 4 août, à Tel-Aviv.

Une opposition face au Manchester City de Pep Guardiola aura également lieu et servira à rendre hommage à Juan Carlos Unzué, ancien joueur et ex-entraîneur des gardiens du Barça qui souffre de la maladie de Charcot. La recette du match sera reversée à l'association ELA qui lutte contre cette maladie.

Le dernier rendez-vous de la pré-saison du Barça sera le traditionnel Trophée Joan-Gamper mais l'adversaire et la date restent à déterminer.

Traduction et adaptation par Xavier Béal