Les confidences d'Endrick sur Vinicius

Endrick a admis que « ce n'était pas un choix » mais un « rêve » de signer au Real Madrid et a parlé de ses liens avec Vinicius Junior et Rodrygo.

Endrick, que les géants espagnols recherchent depuis près d'un an, devrait rejoindre le club à l'été 2024. Ce transfert intervient après que Madrid a payé un montant record de 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/64 millions de dollars) à Palmeiras, afin de devancer la concurrence du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone.

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens de premier plan, Endrick a été clair sur ses intentions.

« Ce n'était pas un choix », a-t-il déclaré dans une interview accordée à AS. « Madrid a toujours été un rêve. Je n'ai pas eu à choisir quoi que ce soit, j'ai juste réalisé un rêve ».

Endrick espère s'installer rapidement en Espagne avec l'aide de ses compatriotes Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Eder Militao. L'adolescent partage déjà un lien incroyable avec le trio et a salué Vinicius et Rodrygo comme sa « source d'inspiration ».

« C'est très bien », a déclaré Endrick à propos de sa relation avec eux. « Ce sont des jeunes gens, brésiliens eux aussi, qui se sont très bien adaptés à la ville et au club. Leur histoire, celle de Vini comme celle de Rodrygo, est une source d'inspiration et ils vont beaucoup m'aider ».

L'ambition d'Endrick ne s'arrête pas à son entrée dans l'équipe. Il est parfaitement conscient des attentes élevées qui accompagnent le fait de jouer pour le Real Madrid et espère déjà être couronné champion d'Europe après avoir rejoint le Real.

« Plus que de vouloir, je sais qu'il est obligatoire d'être champion d'Europe si vous êtes à Madrid », affirme-t-il. « La Ligue des champions est un tournoi auquel Madrid pense toujours et l'équipe ne devrait pas commencer la saison avec un autre objectif que celui-là.