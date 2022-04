Les compos du PSG - Lens : Messi de retour dans le onze

A l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, Paris défie Lens ce samedi au Parc des Princes. Une rencontre qui pourrait sacrer les Parisiens champions de France puisqu’ils ne leur manquent qu'un point pour remonter sur le trône national.

Pour ce match, Mauricio Pochettino va pouvoir compter sur l’ensemble de ses éléments majeurs. Absent en milieu de semaine contre Angers en raison d’un problème au tendon d’Achille, Lionel Messi est de retour et il va pouvoir tenir sa place en attaque. Il sera bien sûr associé à ses deux compères, Kylian Mbappé et Neymar.

Ramos de nouveau titulaire

Face aux Sang et Or, Paris sera disposé en 3-4-3. Ce qui permettra à Sergio Ramos d’enchainer une nouvelle titularisation. Buteur lors du dernier match, l’Espagnol est attendu pour confirmer son regain de forme. Il évoluera aux côtés de Kimpembe et de Marquinhos. Dans les buts, c’est Keylor Navas qui a été reconduit.

Nuno Mendes et Hakimi occuperont les couloirs dans des rôles de pistons. Le duo de latéraux est devenu indéboulonnable aux yeux de Mauricio Pochettino.

Dans l’entrejeu, le coach argentin a choisi d’aligner Idrissa Gueye et Marco Verratti. Ce dernier se remet à peine d'une blessure au genou, mais il est visiblement apte pour tenir sa place d'entrée. Ander Herrera aussi est enfin disponible, mais il ne démarrera que remplaçant.

Tout ce beau monde aura donc pour mission de glaner au moins un nul et assurer ainsi aux spectateurs du Parc une belle fête.

Le onze parisien : Navas – Marquinhos, Ramos, Kimpembe – Verratti, Gueye, Hakimi, Nuno Mendes – Neymar, Mbappé, Messi.