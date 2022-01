Les compos du PSG contre Reims : Messi démarre sur le banc

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, Paris reçoit Reims ce dimanche au Parc des Princes. Ce match devrait voir Lionel Messi effectuer son retour à la compétition, mais pas en tant que titulaire.

Une grande première pour Ramos

A l’occasion de sa première sortie de l’année, La Pulga va démarrer comme remplaçant. Mauricio Pochettino ayant choisi de ne prendre aucun risque avec son compatriote. Un choix qui profite à Mauro Icardi, qui garde sa place aux avant-postes.

Tout comme Messi, Kylian Mbappé était pressenti pour débuter sur le banc. Finalement, le meilleur réalisateur de l’équipe est bien présent. Il tentera de confirmer sa belle forme depuis la reprise, alors qu’il se remet d’un coup aux adducteurs.

L’autre choix fort opéré par Pochettino c’est la titularisation de Sergio Ramos. L’arrière espagnol va jouer d’entrée au côté de Marquinhos. C’est la première fois qu’il figurera dans l’équipe de départ au Parc des Princes. Presnel Kimpembe fait les frais de cette décision. Sur les côtés, on a fait confiance à Thilo Kehrer et Thiago Mendes.

Navas préféré à Donnarumma

Dans l’entrejeu et tandis que Gueye et Wijnaldum sont absents, Danilo Pereira et Leandro Paredes sont appelés à accompagner Marco Verratti.

D’autre part, Keylor Navas a été aligné dans les buts. A peine remis du Covid-19, le portier costaricien a été préféré à Gianluigi Donnarumma.

Le onze du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Ramos, Mendes - Danilo, Verratti, Paredes - Di Maria, Icardi, Mbappé