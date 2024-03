Les chiffres ridicules de la Pro League ont fuité

Cr7 a eu tort de croire que la Pro League saoudienne allait bientôt dépasser ses homologues européens pour devenir une force majeure du football.

Ronaldo a rejoint Al-Nassr fin 2022 après avoir été libéré par consentement mutuel de Manchester United. Depuis qu'il a rejoint la ligue du Golfe, il est convaincu que la Pro League est sur le point d'exploser. L'été dernier, il a indiqué que le championnat dont il est le fer de lance rattrape rapidement les cinq grands d'Europe.

"Le football européen a perdu beaucoup de qualité. La seule qui reste valable et qui se porte bien, c'est la Premier League anglaise. Elle a une longueur d'avance sur toutes les autres ligues", a-t-il déclaré. Ronaldo a réitéré cette affirmation en janvier, lorsqu'il a déclaré lors des Globe Soccer Awards que la Saudi Pro League était déjà "meilleure" que la Ligue 1, où son rival Lionel Messi a passé deux ans au PSG avant de rejoindre l'Inter Miami en MLS.

Benzema pas content

La Saudi Pro League a dépensé sans compter pour attirer certains des plus grands noms du football, dont Ronaldo et Karim Benzema, lauréat du Ballon d'Or, mais elle est confrontée à des problèmes. D'une part, plusieurs joueurs européens ne sont pas satisfaits. Benzema a passé des semaines à réclamer un transfert, Jordan Henderson a tenu moins de six mois avant de s'enfuir à l'Ajax et Aymeric Laporte a admis de manière accablante que de nombreux joueurs voulaient partir, même s'il s'est ensuite distancié de ces citations.

L'article continue ci-dessous

Il est toutefois important de noter que l'intérêt de l'étranger n'a pas suivi. La Saudi Pro League n'est pas présente à la télévision au Royaume-Uni, ses droits ont été vendus pour seulement 60 000 euros (oui, soixante mille) à Marca en Espagne, qui n'accorde plus d'importance à ses temps forts, et les chiffres en provenance de France montrent à quel point la situation est embarrassante.

Un énorme trou noir financier

Le 1er mars, seuls 5 000 téléspectateurs ont suivi le choc entre Al-Hilal et Al-Ittihad sur Canal+. Et ce, malgré la présence de N'Golo Kanté, Fabinho, Kalidou Koulibaly, Yassine Bounou et bien d'autres.

L'Equipe met cela en perspective de manière accablante. Plus de six fois plus de personnes ont regardé le match de troisième division entre Rouen et Sochaux à la même heure. Le journal français rapporte qu'un porte-parole de la Saudi Pro League affirme que l'obtention de chiffres d'audience exacts pour la ligue est un "défi important" et lui a demandé de "traiter le sujet de manière positive".

60.000 euros en Espagne

Le président de LaLiga, Javier Tebas, l'a souligné en janvier : "En termes de droits audiovisuels, aux États-Unis, nous ne voyons pas la Saudi Pro League ; en Afrique, nous ne la voyons pas ; en Espagne, elle a été vendue, avec Cristiano Ronaldo, Benzema et tout le reste, pour la somme fantastique de 60 000 euros.

Le stade d'Al-Ittihad, champion en titre, est souvent aux deux tiers vide. Il semble donc que la Pro League saoudienne soit aussi peu attrayante pour les téléspectateurs locaux qu'elle l'est pour les habitants du pays. Son seul salut réside peut-être dans le fait que ceux qui financent la ligue disposent d'une richesse presque infinie à déverser dans ce qui est actuellement un énorme trou noir financier.