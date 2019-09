Les chiffres qui montrent que Zidane ne sait plus où il en est au Real Madrid

Zinedine Zidane et son Real Madrid ne savent plus où ils en sont en ce début de saison. Les chiffres accablent le coach français.

Zinedine Zidane n'a pas encore trouvé la formule idoine au cette saison. En trois matches, Zizou a déjà usé de 17 titulaires sur trois systèmes et trois onze ont débuté les 3 premières rencontres de championnat.

Les blessures l'ont obligé à s'adapter, mais cela n'explique pas tous les atermoiements et autres incertitudes ludiques du coach merengue.

Zidane a débuté avec un 4-3-3 à Balaidos contre le , qui a produit la seule victoire merengue de la saison. Alvaro Odriozola a démarré sur la droite avec Dani Carvajal suspendu, tandis que Vinicius et Gareth Bale jouaient aux côtés de Karim Benzema en attaque. Madrid a gagné 3-1 et les choses se sont bien passées dans l'ensemble.

Mais ensuite, il a changé sa configuration pour Valladolid, optant pour un 4-2-3-1 avec Isco et James Rodriguez titulaires. Dani Carvajal est revenu dans l’équipe et Madrid a singulièrement manqué de piquant. Match nul 1-1 malgré un passage tardif en 4-4-2. Ce 4-4-2 est revenu pour le troisième match. Luka Jovic et Benzema ont été les meilleurs et Lucas Vazquez a débuté le match, tout comme Ferland Mendy.

Malgré les changements, il est devenu évident que Zidane a une colonne vertébrale. Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Casemiro, Toni Kroos, Bale et Benzema ont commencé chaque match, même si le Gallois avait un pied et 4 orteils en il y a encore un mois.

Mendy et Jovic ont débuté dimanche, mais Eder Militao, Rodrygo et Hazard sont toujours attendus sur le pré, les deux derniers étant blessés. Zidane n’a pas encore choisi d’équipe définitive et voudra profiter de la pause internationale pour se pencher sur la question et pendant ce temps, le Real tatonne et perd des points en chemin.