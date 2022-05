Les Bleus avec Kamara et sans Giroud

L’Equipe de France renoue avec la compétition au début du mois prochain, avec la tenue des quatre premières journées de la Ligue des Nations. Pour cette échéance, qui est l’avant-dernière au programme avant le Mondial au Qatar, on pensait Didier Deschamps parti pour miser sur la stabilité. Le sélectionneur tricolore a pris tout le monde au dépourvu en convoquant un nouveau, en la personne de Boubacar Kamara.

Le milieu de terrain de l’OM a donc eu droit à sa première convocation. Sélectionné chez les Espoirs à neuf reprises, il va donc passer à l’étage au-dessus. Une récompense au sortir d’une saison plutôt satisfaisante sur le plan individuel avec sa formation phocéenne.

Pour Kamara, Deschamps n’a pas court-circuité le Sénégal

Même s’il fait partie des valeurs sûres de la Ligue 1, Kamara n’était pas vraiment attendu pour rejoindre les Bleus. Du moins, pas à cette période. Cette invitation à rejoindre Clairefontaine aurait-elle été provoquée par la pression mise ces derniers jours par la fédération sénégalaise sur le joueur afin qu’il rejoigne les Lions de la Téranga ? La question a été posée à Deschamps et ce dernier a répondu par la négative.

« Il (Kamara) est la de par ce qu’il réalise avec son club, dans un registre bien particulier, même si c’est lié à l’absence d’autres joueurs, a-t-il d’abord affirmé. Comme la blessure de Pogba, notamment. Vous vous doutez bien par rapport à ce qu’il semblerait. J’ai déjà été confronté à cette liberté la, à aucun moment je ne le sélectionnerai pour l’empêcher d’avoir un 2e choix. Mais à partir du moment où l’objectif du joueur est d’être international français, il n’y a pas de discussion à avoir. Je fais en sorte d’avoir cette réponse-là, avant de choisir. »

Giroud saute de nouveau

La liste française est aussi marquée par l’absence d’Olivier Giroud. Le deuxième meilleur de l’histoire de l’équipe de France était présent lors du dernier rassemblement et il s’y est même montré décisif. Mais, malheureusement pour lui, il fait de nouveau les frais de la concurrence à son poste et du retour de Benzema dans le groupe. Antoine Griezmann, malgré sa période de disette actuelle, est aussi convoqué. « Il n’est pas au mieux de sa forme, mais je sais ce qu’il a fait et est capable de faire. Mais c’est sûr que sur le terrain il préférerait que ça se passe mieux pour lui et son équipe », a indiqué DD au sujet du Mâconnais.

Toujours pas de Lafont

Parmi les autres faits notables c’est la présence d’Aréola. Le gardien de West Ham a été préféré à Alban Lafont, le portier de Nantes. « Certes, il joue moins bien, mais il a un vécu et une expérience avec nous », a argumenté Deschamps.

Notons par ailleurs que Jonathan Clauss, Mattéo Guendouzi, Christopher Nkunku et William Saliba, convoqués en mars dernier, sont de nouveau là. Une nouvelle chance leur est offerte de briller.

La liste tricolore :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan).

Défenseurs : Jonathan Clauss (RC Lens), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (FC Séville), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (OM), Raphaël Varane (Manchester United).

Milieux : Mattéo Guendouzi (OM), Boubacar Kamara (OM), N’Golo Kanté (Chelsea), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Monaco).

L'article continue ci-dessous

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Mousa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig).