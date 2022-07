Les Bleues concèdent le nul contre l’Islande

A cause d’un pénalty concédé en fin de rencontre, la France a cédé ses premiers points à l’Euro féminin. Un petit accroc sans conséquence.

Contrat rempli pour les Bleues de Corinne Diacre à l’issue du premier tour. Elles ont terminé invaincues leur matches de groupe. Ce lundi, dans une rencontre sans enjeu, les Tricolores ont partagé les honneurs avec l’Islande (1-1). Le succès était à portée de mains, avant un regrettable pénalty concédé dans les arrêts de jeu.

Malard a frappé plus vite que son ombre

Six changements ont été opérés dans le onze de départ par rapport à l’équipe qui avait dominé la Belgique. Un turn-over qui n’a pas impacté la bonne dynamique. Même si tout n’a pas été parfait, les Françaises ont mis un point d’honneur à rester sérieuse. Une attitude qui allait déboucher sur un troisième succès en trois de matches avant cet évènement contraire en toute fin de partie.

Parmi les modifications apportées par Diacre, il y a eu la titularisation de Melvine Malard. Voir la Lyonnaise jouer d’entrée à la place de Marie-Antoinette Katoto et aux dépens d’Ouleymata Sarr était une surprise. Mais, c’est un choix qui s’est révélé être judicieux.

Il n’a fallu que 55 secondes à Malard pour remercier sa sélectionneuse de la confiance qu’il lui a témoignée. A la suite d’un une-deux avec Mateo, elle a trouvé la faille d’un tir croisé, signant le but le plus rapide de cet Euro.

Les Bleues ont manqué de se mettre à l’abri

Un but après une minute, mais plus rien après côté tricolore. Pourtant, il y a eu des occasions franches. Les Françaises ont notamment trouvé à deux reprises les montants. A la 55e, c’est Baltimore qui a touché du bois sur un tir dévié. Et à la 67e, c’est Grace Geyoro, à peine entré en jeu, qui a vu son tir repoussé par le poteau. A ces deux tentatives nettes, il convient aussi d’ajouter la belle frappe de Cascarino (81e), ainsi qu’un but refusé pour hors-jeu à Malard (68e) et un autre pour Geyoro (89e) à cause d’un contrôle de la main.

Peyraud-Magnin a encore manqué d’assurer le clean sheet, mais elle n’est pas à blâmer pour cela. L’une des quatre joueuses françaises à avoir été titularisée lors des trois parties, elle s’est distinguée en arrêtant un tir d’Albertsdottir (56e), puis en effectuant une belle sortie aérienne à la 73e. Elle a aussi été chanceuse de voir la lourde frappe de Thorvaldsdottir passer de peu à côté (78e).

Même si la victoire leur a échappé sur le fil, les Bleues gardent leur bonne dynamique et vont donc se présenter avec la confiance nécessaire pour leur quart de finale contre les Pays-Bas, samedi prochain à Rotherham (21h). Face aux championnes d’Europe en titre, le niveau de difficulté risque cependant de monter d’un cran.