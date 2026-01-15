Les aveux d'Endrick sur Xabi Alonso : "Il m'a..."

Le jeune prodige a eu peu d'opportunités de jeu sous les ordres d'Alonso, mais n'a montré aucune amertume envers son ancien entraîneur.

Face à son faible temps de jeu, Endrick a décidé de rejoindre l'Olympique Lyonnais en prêt afin de gagner du temps de jeu. Les Merengues disposent apparemment d'une clause de rappel avant la fin du mercato hivernal, mais il semble qu'ils n'aient pas l'intention de l'activer. Endrick a inscrit son premier but pour l'OL ce week-end et s'est dit satisfait de ses premières semaines en France.

« Ils ont été excellents. J'ai reçu un accueil très chaleureux au club et j'ai bénéficié de tout le soutien nécessaire à mon intégration, ainsi que de la part de ceux qui vont travailler avec moi », a-t-il déclaré à Marca.

Bien qu'il n'ait disputé que trois matchs sous les ordres d'Alonso, dont deux en tant que remplaçant, Endrick a affirmé avoir beaucoup appris à ses côtés.

« J'ai beaucoup appris de Xabi à Madrid. C'était un joueur de très haut niveau qui connaît parfaitement le football. Même si j'ai été blessé pendant longtemps et que je n'ai pas pu m'entraîner avec tout le monde, ses conseils m'ont été extrêmement précieux. Maintenant, j'apprends auprès de Paulo Fonseca (entraîneur de Lyon), qui est lui aussi très rigoureux. Avec un esprit ouvert, on apprend chaque jour des grands entraîneurs, et c'est ce que je vise. »

Endrick a également souligné que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait bien accueilli son désir d'être prêté.

« Le président a toujours été là pour aider tout le monde, et je n'ai pas fait exception. Il a compris mon envie d'enchaîner les matchs… et il a été généreux comme toujours. »

Le jeune homme de 19 ans semble encore avoir du potentiel et, même s'il a toujours bien joué lors de sa première saison, il a su marquer des buts à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Même s'il n'a pas encore marqué cette saison avec le Real Madrid, il a inscrit sept buts et délivré une passe décisive en 847 minutes la saison dernière, soit une contribution à un but toutes les 108 minutes en moyenne. Une moyenne parmi les meilleures de Liga, et ses débuts à Lyon sont très prometteurs.