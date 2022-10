Les 5 raisons pour lesquelles Benzema mérite le Ballon d'Or

Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2022. Voici cinq des raisons pour lesquelles il devrait être sacré.

Les buts marqués

Benzema a marqué 44 buts au cours de la saison avec Madrid : 27 en LaLiga, où il a été le meilleur buteur, 15 en Ligue des champions et deux en Supercoupe d'Espagne. Il en a marqué six autres avec la France, où il a également été la vedette du spectacle. En termes de buts, seul Robert Lewandowski a pu en marquer davantage. L'attaquant polonais a marqué 50 buts en 46 matchs avec le Bayern Munich et six en sept matchs avec son équipe nationale.

Sur le point d'établir un record

Les 15 buts inscrits par Benzema en Ligue des champions lui donnent la possibilité d'égaler ou de battre un record de tous les temps, les 17 buts que Cristiano Ronaldo a réussi à marquer en 2013-2014. Le Français n'a pas marqué lors de la finale de la Ligue des champions à Paris et a terminé avec 15 buts en 12 matchs, manquant un match sur blessure.

Performances en Ligue des champions

Benzema a sans aucun doute été l'homme le plus important pour Madrid lors de sa saison de victoire en Ligue des champions. Un triplé a permis à Madrid de réaliser une remontée remarquable contre le PSG en huitième de finale. Il a inscrit un autre triplé à Stamford Bridge lors du match aller du quart de finale pour permettre à Madrid de se qualifier pour les demi-finales. L'international français, dans une forme sensationnelle, a inscrit 10 buts entre les huitièmes, les quarts et les demi-finales.

Madrid a commencé la saison en remportant la Supercoupe d'Espagne. Puis ce fut le doublé, Liga et Ligue des champions, ce que le club n'a réalisé que quatre fois dans son histoire.

Succès en Ligue des Nations

Benzema a remporté la Ligue des Nations avec la France, en battant l'Espagne en finale. Il a été décisif pour son pays dans cette compétition, marquant en demi-finale et en finale.