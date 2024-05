Les 4 intouchables du Barça dévoilés

En raison de ses problèmes financiers bien connus, le FC Barcelone devra réaliser des ventes importantes au cours des mois à venir

Financièrement, le Barça est toujours pris à la gorge, en particulier en ce qui concerne le retour à la règle du 1:1 en Liga. Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Raphinha ont été évoqués comme des départs possibles. Cependant, MD a maintenant rapporté que Barcelone a quatre éléments comme étant non transférables, Araujo et de Jong étant deux d'entre eux - les autres étant Pedri Gonzalez et Pablo Gavi.

Araujo a été le plus fortement associé à un départ cet été, mais les dirigeants du club tiennent à le garder - ils veulent également qu'il signe un nouveau contrat, l'actuel expirant en 2026. Les Blaugrana sont conscients de l'intérêt du Bayern Munich et de Chelsea, mais considèrent l'Uruguayen comme un élément essentiel des plans de Hansi Flick.

De Jong et Araujo protégés

De Jong est un autre joueur dont le contrat expire en 2026 et, bien que sa situation soit préoccupante en raison de son salaire élevé, les dirigeants barcelonais s'attendent à ce que le milieu de terrain néerlandais soit un joueur très important la saison prochaine.

Si Araujo et de Jong restent, Barcelone devra envisager la vente d'autres joueurs. Raphinha semble être un candidat probable compte tenu de sa valeur, même s'il ne sera pas facile de vendre qui que ce soit.