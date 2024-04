Leroy Sané au Barça, c'est validé

Barcelone devra réaliser des ventes cet été avant de procéder à des recrutements, surtout importants, mais il continue d'explorer le marché

Leroy Sané, du Bayern Munich, est notamment surveillé.

Selon El Chiringuito, le FC Barcelone a appelé le Bayern la semaine dernière pour s'enquérir de la disponibilité de Sane cet été, mais aucune information n'a été donnée sur la réponse du club bavarois à cette idée. Sane n'a plus qu'un an de contrat et serait prêt à quitter le Bayern cet été.

La position du Bayern à l'égard de toutes ses stars, comme on l'a vu avec Robert Lewandowski ou Alphonso Davies, est que s'ils ne signent pas de nouveaux contrats, le Bayern étudiera les offres pour eux. Le montant exact que Barcelone peut offrir est une autre question, et il se peut que l'agent utilise cet intérêt pour obtenir une meilleure offre de la part du Bayern.

Le Bayern semble en effet intéressé par deux stars barcelonaises que les Catalans sont prêts à vendre cet été. Le Bayern semble intéressé par deux stars du Barça que les Catalans sont prêts à vendre cet été. Les Blaugrana privilégient un ailier gauche après un pivot cet été, et Sane pourrait logiquement être impliqué dans ces négociations, ce qui répondrait à un besoin.