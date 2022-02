Leonardo peste contre l’arbitrage après la défaite du PSG

Pour la deuxième fois de la saison, Paris est tombé en Ligue 1 ce samedi. Contre toute attente, et alors qu’ils restaient sur une belle victoire face au Real en Ligue des Champions (0-1), les Franciliens se sont fait surprendre par de vaillants nantais (1-3).

Ce résultat ne souffre d’aucune contestation tant les Canaris ont été meilleurs sur l’ensemble de la partie. Au coup de sifflet final, les Parisiens l’ont reconnu à demi-mot, mais tout en fustigeant l’arbitrage.

Leonardo, le directeur sportif, a pris la parole sur Canal+ comme c’est souvent le cas lors des périodes de crise. Le Brésilien a exprimé son mécontentement par rapport à la façon dont Mr Lesage a « géré » le match. Pour lui, l’homme en noir a pris un malin plaisir à siffler contre son équipe.

Un arbitrage « gênant » selon Leonardo

« Je ne veux pas être là pour pleurer, a-t-il commencé par préciser. C’était mérité de perdre, mais contre nous il y a cette envie de vouloir siffler. C’est gênant. Peut-être que c'est parce que l'arbitre a 47 ans. La faute sur Kylian de Pallois, il ne l'a même pas sifflée. Et Appiah a fait l'erreur sur pénalty qu’il concède et il avait déjà un jaune, et il n'en prend pas le 2e ».

L'article continue ci-dessous

Le Brésilien a insisté également sur le fait qu’il ne contestait pas le résultat, mais que les erreurs d’arbitrage ont été trop nombreuses pour être passées sous silence. « Je vais essayer d'être calme. On peut perdre et Nantes a mérite de gagner. C’était un match difficile pour nous. On savait qu'après un match de Ligue des Champions, ils nous attendaient. On est l'équipe à battre. Mais le match était agressif et l'arbitre aurait dû mieux contrôler. Avec les fautes commises, on risque d'avoir des joueurs indisponibles 3 mois comme sur la faute sur Kylian. Il y a aussi le fait qu’on a annoncé 1 minute de temps additionnel en première période et le pénalty est sifflé à la 49e ! »

Leonardo a conclu en répétant que, selon lui, le PSG est arbitré différemment des autres équipes : « Mais chapeau à Nantes, qui a bien lutté. Je suis content pour Kombouaré. Mais si je regarde la gestion du match par rapport à notre club, ça gêne honnêtement ».

Outre Leonardo, Marco Verratti a aussi regretté quelques décisions contestables qui ont été prises. A chaud, il a même tenu des propos très forts. « Mais l'arbitre aurait dû donner le deuxième jaune à Appiah sur le penalty qu’il provoque. Comment c'est possible de ne pas lui donner le jaune ? On s'est fait chier dessus par les arbitres », a-t-il lâché.