Leonardo Jardim prédit « un ou plusieurs Ballons d’Or » à Mbappé

Avant d’exploser au PSG, Kylian Mbappé a fait ses preuves à l’AS Monaco. C’est au sein de l’équipe princière qu’il a réalisé ses premiers exploits au plus haut niveau. Son coach à l’époque c’était Leonardo Jardim. Même si le chemin des deux hommes se sont séparés depuis, le technicien portugais a gardé un œil attentif sur son ex-protégé.

Dans un entretien accordé au Parisien, Jardim est revenu sur l’évolution du Bondynois. Il affirme ne pas du tout être surpris. « Quand je le lance à 16 ans, je ne peux pas imaginer qu’il va devenir aussi fort, mais je perçois vite que j’ai affaire à un joueur différent. En avance sur les autres. Plus mûr, a-t-il confié. On comprenait qu’il n’avait pas seulement un potentiel mais aussi une marge de progression. Il ne cessait de passer des étapes. Il continue aujourd’hui en étoffant son registre ».

Mbappé est aujourd’hui respecté par tout le monde et d’aucuns le considèrent comme le meilleur en activité. Jardim ne dit pas le contraire, mais il estime qu’il n’a pas encore tiré profit de tout son potentiel. Il le voit poursuivre son ascension durant les années à venir : « Entre 23 et 29 ans, un joueur atteint sa maturité totale. Sa plénitude. Il n’a pas fini de nous épater et de gagner des trophées. Il incarne le présent et le futur du football ».

« Mbappé est le meilleur au monde à son poste »

Quant à la question si l’international tricolore est le plus fort de tous, son ex-coach a brandi un joker, tout en affirmant qu’il n’y a personne au-dessus de lui parmi les attaquants. « Je n’établirais pas une hiérarchie. Mais il fait partie des meilleurs. Il est le meilleur de sa génération, en tout cas. À la fois le plus complet et le plus décisif. Kylian Mbappé me semble promis à remporter un ou plusieurs Ballons d’or dans les années à venir ».

A Paris, Mbappé a franchi un vrai palier. En revanche, il n’a toujours pas pu ajouter un titre européen à son palmarès. Pour Jardim, il s’agit d’une véritable anomalie. Il ne comprend pas pourquoi Paris n’a toujours pas été sacré dans la plus belle des épreuves : « J’ai du mal à me l’expliquer. C’est surprenant. Au regard des investissements consentis et de la richesse de son effectif, le PSG coche de nombreuses cases. Et pourtant, les faits sont là. Depuis 2012, il a atteint une fois seulement la finale en 2020. J’attendais plus de Paris ».