Le directeur sportif du PSG n’a aucun doute sur le fait que Kylian Mbappé va rester au PSG pendant de longues années.

Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Cela n’a pas changé cet été, mais cela aurait pu vu que le prodige Bondynois avait fait objet d’une sérieuse approche du Real Madrid en vue d’un transfert. Son désir était de rejoindre la capitale espagnole, mais le club francilien s’est opposé à la libération. Quitte à le voir partir libre l’été prochain, les Parisiens l’ont conservé fièrement dans leurs rangs.

Mais, que va-t-il se passer maintenant ? Stratégiquement, ça serait une erreur de laisser la star française effectuer ses derniers mois de contrat pour ensuite filer sous d’autres cieux sans aucune contrepartie. Il semblerait que ça ne soit nullement l’intention de la direction. L’idée reste toujours de lui faire signer un nouveau bail.

Avant la rentrée du club en Ligue des Champions, Leonardo s’est attardé sur le cas de Mbappé dans un entretien à Canal+. Et il a fait la promesse que le numéro 7 parisien partie du projet du club sur le long terme. « Je ne le vois partir à la fin de la saison, a-t-il indiqué. On n’a jamais changé notre objectif. Et le rapport de Kylian avec Paris, il est profond. C’est pour ça qu’on ne pense pas à autre chose. Personne ne voit le PSG du futur sans Kylian. Comment j’envisage le PSG sans lui ? On n’a pas pensé à ça. Je ne le vois pas partir. Car il représente beaucoup de choses. Et pas parce qu’il est français. C’est sa manière d’être, tout le monde l’aime. Et le joueur est fabuleux. Et quand on pense à Messi, Neymar et Mbappé. C’est quelque chose qu’on ne veut pas pour un an seulement ».

Paris n’a jamais voulu vendre Mbappé

Durant le mercato, le PSG a donné l’impression d’être ouvert à une cession de son joueur vedette. Leonardo avait même clairement affirmé que s’il y avait une offre qui correspond à ce que le board parisien veut pour son attaquant alors il y aura le deal. Aujourd’hui, il assure que cette communication extérieure ne concordait pas avec la réelle volonté du club. « Que Mbappé soit resté au PSG, c’est la seule chose qui pouvait se passer, a confié le bras droit de Nasser Al-Khelaifi. On n’a jamais pensé de faire tout ça sans Kylian. Et puis, tu ne peux préparer une nouvelle saison pendant 2,3 mois et à la dernière semaine changer tes plans comme ça ».

Enfin, Leonardo s’est aussi exprimé sur les propositions qui sont arrivées de Madrid. Il assure qu’elles n’ont jamais atteint les montants qui ont été cités dans la presse. En outre, il ne s’est pas gêné pour adresser une pique aux responsables merengue. « Vous connaissez l’histoire, honnêtement on n’était pas contents avec le comportement du Real, a-t-il lâché. On est arrivés à la dernière semaine du mercato et ils ont commencé les négociations pour le meilleur joueur au monde. Ça a créé une situation qu’on n’a pas aimée. Mais on a été clairs par rapport à l’offre qu’ils ont faite. Elle n’était pas suffisante par rapport à ce qu’on voulait. C’était moins que ce qu’on a payé. Et la dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée ».