Leny Yoro oublié ! Le Real a trouvé mieux

Le Real doit investir en défense, notamment après les deux blessures aux ligaments croisés antérieurs subies par ses deux titulaires, Eder Militao et David Alaba, en l'espace de quelques mois. Jarrad Branthwaite, d'Everton, est l'un des talents pressentis.

Le joueur de 21 ans a été impressionnant cette saison et a été associé à Chelsea, Tottenham Hotspur et Manchester United par le passé. Il y a un peu plus d'un mois, des rapports en Angleterre affirmaient que le Real Madrid s'intéressait à Branthwaite. Aujourd'hui, comme le rapporte Diario AS, les Blancos se sont renseignés sur sa disponibilité.

Branthwaite ciblé

Les bruits concernant les projets du Real Madrid pour cet été sont contradictoires, certains affirmant que les dirigeants merengue anticiperont le recrutement d'un jeune défenseur central. D'autres affirment que le seul renfort sera le retour de Rafa Marin, prêté à Alaves.

En Espagne, c'est le Lillois Leny Yoro qui est le plus étroitement lié au Real, tandis que Goncalo Inacio et Antonio Silva ont également été cités comme cibles sélectionnées. Il convient de noter que tous les rapports liant Branthwaite à la capitale espagnole proviennent d'Angleterre et qu'il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour de lui à Madrid.