Leny Yoro, le prix totalement abusé

On peut dire que le Real Madrid ne s'est pas réjoui de voir Jorge Mendes devenir l'agent du jeune lillois Leny Yoro.

Le club merengue et le célèbre agent portugais Jorge Mendes se sont éloignés au fil des ans, et le Portugais ne représente actuellement aucune des stars de l'équipe première.

Mais un article de Marca affirme aujourd'hui que son travail avec Yoro n'affectera pas un éventuel transfert au Bernabeu. Il veut garder son jeune client heureux, et le jeune virtuose a clairement indiqué que son objectif était de rejoindre le Real Madrid.

Yoro opte pour le Real

Il s'agira d'une opération de grande envergure, Lille réclamant 100 millions d'euros, et les Madrilènes seront donc soulagés d'éliminer autant d'obstacles que possible, y compris celui-ci.

Le jeune prodige veut bouger, et Madrid n'est pas pressé, sachant que son contrat expire dans un peu plus d'un an. La situation évolue en la faveur des Madrilènes, Mendes ou pas.