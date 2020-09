Lens-PSG, Jesé dans le groupe, cinq titis appelés en renfort

Le Paris Saint-Germain s'apprête à retrouver le chemin des terrains ce jeudi soir, face à Lens, avec un groupe marqué par de nombreuses absences.

Le jour d'après. Ou plutôt, le match d'après. Battu en finale de la Ligue des Champions par le (1-0) le 23 août dernier, le s'apprête à retrouver le chemin des terrains ce jeudi soir, face à Lens. Néanmoins, les retrouvailles du Champion de avec la se font dans un contexte particulier.

Un groupe marqué par les absences liées au Covid-19

En effet, c'est un Paris Saint-Germain décimé par les absences qui va affronter les Sang et Or. Non pas car les joueurs de Thomas Tuchel sont blessés, mais bien car ceux-ci ont été au nombre de sept à avoir été testés positifs au Covid-19. Une véritable hécatombe, d'autant que les joueurs concernés sont des éléments importants.

Ainsi, Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes et Angel Di Maria manqueront à l'appel... Contraint de s'adapter, le Paris Saint-Germain a convoqué un groupe qui compte de nombreux jeunes. Cinq "Titis" ont été appelés en renfort : Pembele, Fadiga, Simons, Ruiz-Atil et Kalimuendo.

Jesé dans le groupe, une ligne d'attaque décimée