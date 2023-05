Lens – OM : le pronostic de Rolland Courbis

Ancien entraîneur de Lens et de l'OM, Rolland Courbis a livré son pronostic avant le choc entre les deux équipes.

Rolland Courbis sera un observateur attentionné du choc entre le RC Lens (3e avec 69 points) et l'OM (2e avec 70 points) ce samedi à 21h00. Il faut dire que « Coach Courbis » a été l'entraîneur des deux équipes. Il a officié à l'OM de 1997 à 1999 et à Lens de 2000 à 2001.

Courbis se mouille avant Lens-OM

Et avant ce match tant attendu, Rolland Courbis a livré son pronostic à nos confrères de La Provence : « Quand on se penche sur le scénario du match à Lyon, les passionnés de football que nous sommes ont l'habitude de voir l'équipe qui rate des occasions se prendre une droite dans la gueule. Là, non! C'est l'OM qui gagne grâce à un but contre son camp à la dernière seconde ! Puis, l'équipe n'arrivait pas à marquer contre Auxerre qui ouvre le score. Et elle marque deux buts en trois minutes ! La dynamique parle pour l'OM. Je vois un match nul, c'est du 50-50. Mais si je dois obligatoirement mettre un vainqueur, je donne 51% pour l'OM. »

Un choc décisif ? A voir selon Courbis

Pour Rolland Courbis, ce match pourrait ne pas être aussi décisif qu'on ne le pense en raison des déboires actuels de l'AS Monaco et du gutur vainqueur de la Ligue Europa : « C'est le match que tout le monde attend. Mais je le trouve beaucoup moins dramatique avec la situation de Monaco. Dans le pire des cas, l'une de ces deux équipes terminera 3e de Ligue 1. Que ce soit Lens ou l'OM, l'une des deux équipes aura réussi sa saison en championnat. Au contraire de Marseille, Lens n'a pas joué de coupe d'Europe et a su en tirer avantage. C'est sûr, il vaut mieux terminer 2e, ce n'est pas moi qui parle, c'est La Palisse. Attendons aussi de voir ce qui va se passer en Ligue Europa ; selon l'identité du vainqueur, le 3e de Ligue 1 n'est pas obligé de passer par les deux tours préliminaires. »