Lens - Marseille : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lens - Marseille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est l'un des matchs les plus attendus de cette fin de saison. Alors qu'en tête du classement le PSG vit une fin de campagne des plus compliquées, ses deux principaux poursuivants s'apprêtent à s'expliquer dans un stade Bollaert qui s'annonce absolument buillant. Immanquable.

Marseille peut-il encore rêver du titre ?

Alors que Paris jouera dimanche à Troyes en clôture du week-end, le vainqueur de ce match à très fort enjeu mettra forcément la pression sur les Parisiens. De là à rêver de titre ? Les Olympiens pourraient à à deux longueurs seulement de leurs meilleurs ennemis, sans compter l'immense gain de confiance que représenterait une victoire dans le nord.

De plus, un succès permettrait aux Phocéens de repousser leurs adversaires du soir à quatre longueurs et de respirer un peu, avant une fin de calendrier bien ardue. On le sait, la deuxième place de Ligue 1 est synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, objectif majeur sur la Canebière.

Lens rêve plus grand

De plus en plus séduisant chaque année depuis plusieurs saisons, Lens va enfin retrouver le goût de l'Europe la saison prochaine. Mais de quelle Europe ? Cela reste encore à déterminer et ce choc au sommet jouera un grand rôle. Une victoire et les Sang et Or récupèrent une deuxième place qu'ils ont régulièrement occupée depuis août dernier ; une défaite et elle s'éloignerait tandis que Monaco pourrait revenir à distance.

Depuis le début de la saison, la bande de Franck Haise n'a échoué à s'imposer chez elle qu'à deux reprises, contre Nice et Lille. Paris ou Monaco ont notamment subi la furia nordiste. Au tour de l'OM ?

Horaire et lieu du match Lens - Marseille

Ville : Lens

Lens Stade : Bollaert

Bollaert Heure : 21h00 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Lens - Marseille ?

Lens-Marseille

34e journée de Ligue 1

Samedi 6 mai

21h00 sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Lens et de Marseille

Lens : VVDVV

Marseille : NNVVV

Les équipes probables

XI de départ de Lens : Samba – Medina, Danso, Gradit – Frankowski, Fofana, Onana, Haidara – Thomasson, Sotoca – Openda.

XI de départ de Marseille : Lopez - Balerdi, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Guendouzi -Sanchez.