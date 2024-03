Lens - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce sont deux équipes aux dynamiques totalement contrastées qui s’affrontent ce samedi au stade Félix Bollaert.

Il y a quelques mois à peine, l’OGC Nice figurait en tête du classement de la Ligue 1 pendant que le RC Lens végétait en bas du tableau. Une situation qui a bien évolué depuis. Les Azuréens et les Artésiens ont connu des courbes contrastées à l’entame de la seconde partie du championnat. Et ce samedi, c’est en toute logique que la bande à Haise part favorite de cette confrontation.

Lens veut enfoncer Nice

Les Sang et Or ont connu une sortie de route regrettable en Ligue Europa. Néanmoins, il s’agit bien de leur seule fausse note depuis le début de la nouvelle année civile. Sotoca et consorts sont en plein redressement et leurs deux dernières victoires confirment cette impression. Ils se sont offert le scalp de deux formations qui étaient en pleine bourre, en l’occurrence Lyon et Brest.

A contrario, Nice traverse actuellement un vrai passage à vide. Le Gym ne peut plus compter sur l’effet surprise et le manque de flexibilité tactique de Francesco Farioli semble lui être aujourd’hui d’un grand préjudice. Les Aiglons accumulent les faux-pas, y compris face aux équipes de bas de tableau (4 défaites lors des 5 derniers matches). Une hémorragie qu’ils aimeraient bien stopper, afin de rester dans le premier tiers du classement et continuer à viser une qualification européenne.

Pronostic Lens - Nice, les Sang et Or vainqueurs mais Jérémie Boga buteur

Lens n’est pas le meilleur adversaire à défier en ce moment. C’est même la deuxième meilleure équipe du championnat, si on efface les six premières levées de l’exercice. Néanmoins, pour Nice, ce n’est pas un si mauvais opposant. Depuis que Lens est remonté en Ligue 1 en 2020, l’OGCN est l’équipe qui l’a le plus souvent battu (5 fois). En outre, le RCL n’a scoré lors d’aucun de ses trois derniers matches contre le Gym. Une période de disette de 293 minutes. De quoi redonner de la confiance à Todibo et ses coéquipiers.

Horaire et lieu du match

26e journée de Ligue 1

Samedi 16 mars, à 21h

RC Lens – OGC Nice

Stade Félix-Bollaert de Lens

Les compos probables de Lens - Nice

Lens : Samba – Gradit, Danso, Aguilar, Frankowski – Mendy, Al Aynaoui, Diouf – David da Costa, Sotoca, Wahi.

Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Sanson, Rosario, Thuram – Laborde, Guessand, Boga.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Nice

La rencontre entre Lens et Nice sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe ou sur le service DAZN.