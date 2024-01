Lens - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le choc des 32es de finale de Coupe de France va mettre aux prises ce dimanche le RC Lens à l’AS Monaco.

Les 32es de finale de la Coupe de France ont débuté ce week-end et la principale affiche au programme c’est l’opposition entre Lens et Monaco, respectivement 7e et 3e au classement de la Ligue 1.

Pour démarrer l'année en beauté

Les deux équipes ont bien terminé l’année 2023. Ils espèrent repartir sur d’aussi bonnes bases la nouvelle année civile. Cela passe par un résultat positif à l’occasion de cette entrée en lice en Coupe.

La dernière fois que les deux équipes se sont croisées en championnat, en septembre dernier, il n’y a pas eu match. Au Stade Louis II, l’ASM s’était montée sans pitié avec le vice-champion de France.

Les Lensois vont vouloir prendre leur revanche. Et ils en ont moyens. Avant la trêve, ils ont démontré qu’ils pouvaient performer même sans leurs meilleurs éléments. Franck Haise a probablement dû s’atteler à préserver cette dynamique. Même si le calendrier s’annonce corsé lors de la deuxième partie de la saison, il n’est pas question de sacrifier la Coupe.

Le discours doit être le même côté monégasque. Pour la formation princière, il est d’autant plus important de l’emporter dimanche qu’il n’y a pas de compétition européenne à disputer. Ben Yedder et ses coéquipiers aimeraient donc bien concourir pour un trophée durant le printemps. Mais d’abord, il va donc falloir bien négocier ce bras de fer face aux Sang et Or.

Horaire et lieu du match

Le dimanche 7 janvier, à 14h30

A Lens, Stade Felix Bollaert

Les compos probables de Lens - Monaco

Lens : Samba; Khusanov, Danso, Haidara; Aguilar, El Aynaoui, Guilavogui, Costa; Thomasson, Fulgini; Said

Monaco : Kohn; Magassa, Maripan, Salisu; Vanderson, Minamino, Fofana, Jakobs; Golovin; Ben Yedder, Boadu.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Monaco

Le match entre Lens et Monaco sera à suivre ce dimanche à partir de 14h30 sur les chaines BeIn Sports et France 3 Regions. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIn Connect.