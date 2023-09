Lens - Metz (0-1), les Sang et Or touchent le fond

A la surprise générale, Lens a enregistré ce samedi son 4e revers en 5 matches. Un revers concédé à domicile contre le promu messin.

Rien ne va plus à Lens. Le vice-champion de France a prolongé ce samedi son chemin de croix en concédant un fâcheux faux-pas lors de la réception de Metz. Toujours aussi impuissants, les Nordistes se sont inclinés 0-1.

Lens toujours aussi peu inspiré

Cela fait onze ans que Lens n’avait plus perdu sur ses terres contre l’équipe lorraine. Et ce revers-là fait assez mal car c’est le quatrième en cinq parties de championnat pour les Artésiens. Alors qu’on attendait qu’ils rebondissent, ces derniers ont donc encore fauté. Et c’est une gifle qui va faire très mal au moral, alors que se présente le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine avec le déplacement à Séville.

Franck Haise a changé une bonne partie de l’équipe qui avait pris l’eau à Monaco (0-3), mais le résultat a été le même bien que moins lourd. Lens a eu beau tenter 15 fois plus de tirs que son adversaire du jour (31 contre 2), il n’a jamais trouvé la faille. Alexandre Oukidja n’a même eu que deux vrais arrêts à faire. A la 44e, il a neutralisé une tentative d’Elye Wahi. Et à la 79e, il s’est interposé devant Faitout Maouassa.

Metz a bien joué son coup

Tout en faisant preuve d’un grand déchet aux avant-postes, Lens a donc trouvé le moyen de céder sur l’une des rares occasions adverses. A la 37e, sa défense est passée complètement à travers sur un centre de Matthieu Udol et c’est Joel Asoro qui en a profité pour reprendre le ballon dans le cœur de la surface. C’est ce qu’on appelle l’efficacité maximale et ça a certainement dû ravir Laszlo Boloni. Pour son retour à Bollaert, le coach roumain n’en attendait pas tant de la part de ses hommes.

Un seul point sur 15 possibles, il faut remonter soixante ans en arrière pour retrouver trace d’un début de saison aussi calamiteux pour le RCL. La campagne est certes encore longue, mais il y a définitivement urgence chez les Sang et Or.