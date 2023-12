Lens - Lyon : Diffusion tv et en clair, streaming et compos probables

Après sa grosse déroute en Ligue des Champions, Lens va essayer de se refaire le moral en Ligue 1. Mais ça ne sera pas aisé face à l’OL.

C’est un duel de bêtes blessés qui se profile ce samedi en Ligue 1. Au Stade Bollaert, Lens se mesure à Lyon. Entre une équipe qui vient d’être éparpillée façon puzzle par Arsenal en Ligue des Champions (0-6) et une autre qui ne cesse de creuser en bas du classement du championnat, il va forcément y avoir de la casse.

Lens et Lyon en quête de rachat

Evidemment, Lens part favori de cette rencontre. Sur la scène nationale, les Artésiens se sont bien relancés depuis quelques semaines. A Bollaert, ils vont vouloir confirmer et soigner par la même occasion les plaies nées de la déroute de milieu de semaine. L’équipe de Franck Haise, actuellement 6e au classement, a déjà démontré sa capacité à rebondir après les coups durs. Elle va tenter le faire de nouveau, histoire notamment de se réconcilier avec ses supporters.

Bien sûr, et même si l’adversaire n’a gagné qu’un seul de ses 12 premiers matches de l’exercice, les Sang et Or seraient bien inspirés de ne pas prendre leurs opposants de haut. Les Gones seront revanchards, d’autant plus qu’ils viennent de changer d’entraineur. Pierre Sage ayant pris la succession de Fabio Grosso sur le banc. Maintenant qu’ils n’ont plus à faire face aux tergiversations de l’inexpérimenté coach italien, Lacazette et consorts vont peut-être jouer de manière plus libérée.

La tâche pour les Lyonnais s’annonce tout de même ardue, dans la mesure où le RCL n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches à domicile. De plus, le vice-champion de France est invaincu depuis 8 parties au niveau domestique. La partie n’est cependant pas perdue d’avance pour l’OL si l’on se fie aux données historiques. Aucun club n’a battu Lens plus souvent en Ligue 1 que Lyon (16 défaites). Cela laisse clairement un motif d’espoir en vue de cette confrontation.

Horaire et lieu du match

Le 2 décembre 2023 à Félix-Bollaert, Lens

A 17h

RC Lens – Lyon

Les compos probables de Lens - Lyon

Lens : Samba; Gradit, Khusanov, Medina; Aguilar, Diouf, Abdul Samed, Frankowski; Thomasson, Sotoca; Said.

Lyon : Lopes; Kumbedi, Diomande, O'Brien, Henrique; Akouokou, Caqueret, Diawara; Cherki, Lacazette, Moreira.

Sur quelle chaine suivre le match Lens – Lyon ?

La rencontre entre Lens et Lyon sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner la partie en streaming, via la plateforme dédiée du groupe et grâce au Pass My Ligue 1.