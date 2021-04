Lens-Lyon (1-1) : Rudi Garcia déçu par le manque d'efficacité de ses joueurs

L'entraîneur de l'OL ne cachait pas sa déception après le match nul de Lyon à Lens.

Lyon a fait match nul à Lens ce samedi soir (1-1). Découvrez les réactions des principaux protagonistes de la rencontre.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OL, au micro d'OL TV :

« On n'a pas su gagner ici. On n'a pas fait preuve d'efficacité dans les zones de vérité, dans notre surface et dans la surface adverse. Il va falloir vite regagner en championnat, avant ça on aura le match de coupe à remporter. »

Jason Denayer, défenseur de l'OL, au micro de Canal+ :

« C'est sûr que c'est une contre-performance. Je pense qu'on n'a pas joué notre meilleur match. Avant, il y avait une force collective. C'est à nous de nous parler et de faire le nécessaire. Le podium ? Ce n'est pas un tournant du Championnat. Il faut y croire. C'est à nous de revenir à notre niveau. Même si on est décrochés au classement, ça ne nous empêche pas de gagner et de revenir. »

Marcelo, défenseur de l'OL, au micro d'OL TV :

« Il y a de la frustration. Ce résultat diminue notre chance de gagner le championnat. Maintenant il nous reste sept matchs où on doit tout donner. »

Franck Haise, entraîneur du RC Lens, au micro de Canal+ :

« Est-ce qu'on joue pour l'Europe ? Ce n'est pas tabou mais j'ai une grande majorité de joueurs qui n'évoluaient pas à ce niveau-là (en Ligue 1, n.d.l.r.) mais on y va à fond. On est 5e, on est dans la course avec d'autres équipes. Mais ce qui m'intéresse c'est qu'on continue ces prestations-là. Si on continue comme ça on sera 5e, 6e, 7e, mais ce sera serré jusqu'au bout. »

Yannick Cahuzac, milieu de terrain et capitaine de Lens, au micro de Canal+ :

« On essaye de se projeter énormément vers l'avant tout en gardant un équilibre. On est tombé face à une belle équipe. C'est un bon point même si on a eu de belles situations pour scorer. L'Europe n'est pas taboue mais on a encore pas mal de gros matches. Pour l'instant, on prend énormément de plaisir à s'entraîner ensemble et à évoluer sur le terrain. »