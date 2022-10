Lens – Lyon (1-0), l’OL touche le fond à Lens

L’OL a enregistré dimanche son quatrième revers consécutif en Ligue 1. Les Gones ont chuté à Bollaert face à Lens (0-1).

L’Olympique Lyonnais traverse une vraie tempête, et la trêve internationale n’a rien fait pour arranger sa situation. Alors qu’ils restaient sur trois revers d’affilée, les Rhodaniens en ont concédé un quatrième ce dimanche lors d’un déplacement chez Lens (0-1).

Bosz, pire coach de l’OL depuis trente ans

Quatre défaites de rang en championnat, les Lyonnais n’avaient plus connu ça depuis trois décennies. Depuis 1991 pour être précis. A l’époque, l’équipe était dirigée par Raymond Domenech. Se retrouver logé à la même enseigne que l’ancien sélectionneur des Blues n’a rien de glorieux pour Peter Bosz.

Le coach néerlandais risque d’ailleurs de ne pas survivre à cet énième faux-pas. Il était déjà fortement menacé avant cette rencontre et il semble avoir épuisé son crédit pour de bon. Avec lui, les Lyonnais sont à la ramasse. Ils présent même la défense la plus fébrile qu’a eu ce club depuis 1983 et l’époque de Robert Herbin (1,32 but pris par match). A l’époque, le club était descendu à l’étage inférieur. Et au niveau de l’attaque, ce n’est pas guère mieux. Face au RCL, l’OL n’a cadré aucun tir.

Les joueurs le reconnaissent : « C’est inadmissible ! »

Lyon ne répond plus. Les joueurs sont-ils conscients de la gravité de la situation. Les propos tenus par Maxence Caqueret au miro de Prime Vidéo laissent penser que oui. « C’est inadmissible. Si on regarde nos propres matches ce n’est pas suffisant. On doit faire beaucoup mieux. On travaille la semaine, mais on doit le faire encore plus. On doit être plus tueurs et avoir plus d’envie sur le terrain. A nous de corriger ces détails ». Même son de cloche chez le gardien Anthony Lopes : « On ne mérite rien. Quatre défaites, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir trouver des solutions en interne. On doit se mettre le c** par terre ».

Tandis que Lyon poursuit sur son chemin de croix, Lens, pour sa part, enchaine les bons résultats. Les Artésiens, qui auraient pu l’emporter plus largement avec un peu plus de réussite, ont récolté leur 6e succès en 9 matches. Et, surtout, ils imitent Paris et l’OM en restant toujours invaincus. Leur 4e place au classement au sortir de cette levée est presque pas mal payée au vu de leur dynamique du moment.