Lens - Lille (1-1), Machado offre le nul à Lens dans le derby

Le RC Lens et Lille OSC n’ont pas pu se départager ce dimanche. Le derby s’est achevé sur un score de parité.

Cinq jours après avoir dominé Arsenal en C1 dans un match héroïque (2-1), les Sang et Or pensaient s’offrir le scalp de leur voisin lillois. Le scénario du match était identique à celui de mardi dernier mais cette fois Lens n’a pu obtenir mieux qu’un nul.

Des Sang et Or encore dans la réaction

Les Dogues ont été les premiers à frapper dans cette rencontre. Juste avant la pause, leur capitaine Benjamin André est parvenu à ouvrir le score en plaçant une tête décroisée à la suite d’un corner.

La réponse des Artésiens est intervenue à la 70e. Et elle fut l’œuvre du rentrant de Machado. Quelques secondes après avoir été incorporé par Franck Haise, le Colombien a égalisé d’une reprise au deuxième poteau à la suite d’un excellent mouvement collectif de son équipe.

L'article continue ci-dessous

Les vice-champions de France ont poussé pour arracher la victoire, mais leurs offensives en ce sens se sont révélées être infructueuses. Ils pourront aussi regretter les munitions gaspillées durant le premier acte.

Getty

Lens peut avoir des regrets

Lucas Chevalier, le dernier rempart du LOSC, les a frustrés plus d’une fois avec de belles parades sur sa ligne contre successivement Said (16e) et Sotoca (23e). Le RCL pensait bénéficier d’un coup de pouce de l’arbitrage avec un pénalty sifflé à la 32e, mais celui-ci a été finalement après consultation de la VAR. Au retour des vestiaires, à 0-1, Lens a aussi eu une autre occasion de faire trembler les filets mais elle a été vendangée par Abdul Samed (47e).

Au niveau des opportunités franches créées c’est donc Lens qui l’emporte, mais cela ne compte pas sur la table de la dissection. Avec ce résultat, il y a toujours quatre points d’écart entre les frères ennemis au classement. Et c’est Lille qui reste devant (7e), tandis que Lens est 14e.