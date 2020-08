Lens - Haise : "Je n'ai pas été étonné par la demande du PSG"

L'entraîneur lensois assure comprendre la démarche du PSG, qui a demandé le report de la rencontre, six jours après une finale de Ligue des champions.

Le report de la deuxième journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG a beaucoup fait parler ces derniers jours. Finalistes de la dimanche dernier, les Parisiens ont obtenu que la rencontre, initialement prévue le 30 août soit reportée au 10 septembre.

"Je n’ai pas été étonné par la demande du . On aurait eu la chance d’être en finale de la Ligue des champions à leur place, croyez-moi, on aurait fait pareil", a tenu à tempérer l'entraîneur lensois Franck Haise en conférence de presse.

"Bien sûr, cela aurait été mieux d’enchaîner après le match de Nice, mais on s’adapte. On a la chance d’avoir un club français en finale de la Ligue des champions. Moi, je ne verse pas dans la théorie du PSG tout-puissant."

"Ce match contre Paris, on l’aura plus tard"

Le technicien promu déplore le contexte, forcé par la situation sanitaire toujours inquiétante. "On aurait préféré ne pas avoir la pandémie et avoir Bollaert plein, on aurait préféré jouer le PSG ce samedi et ne pas avoir joué à huis clos à Nice", poursuit-il.

"On aurait aussi préféré prendre trois points à Nice car on y a fait un bon match, mais voilà, la réalité est tout autre. Après, on n’est pas non plus désenchantés. Ce match contre Paris, on l’aura plus tard. Et puisqu'il faut toujours tirer du positif, peut-être que Seko (Fofana) et quelques autres joueurs un peu touchés seront là."