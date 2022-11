Lens - Clermont (2-1), des Sang et Or renversants

Alors qu’ils étaient menés au score, les Lensois ont su l’emporter contre Clermont (2-1) et revenir à deux points du PSG.

C’est avec le moral au plus haut que les Lensois vont partir en vacances. Lors du match précédant la trêve liée à la Coupe du Monde, les hommes de Franck Haise ont fait le boulot en prenant la mesure de Clermont (2-1).

Lens ne fléchit pas

Il s’agit de leur cinquième succès de rang et le 11e en 15 matches joués. Un rythme d’une équipe disputant le titre et qui leur permet de revenir provisoirement à deux points du PSG. Les champions de France affrontant Auxerre, dimanche au Parc (à 13h).

Les Artésiens l’ont emporté, mais ce n’était pas gagné d’avance dans cette rencontre face aux protégés de Gastien. Jusqu’à l’heure du jeu, on les a même crus partis pour essuyer leur second revers de la saison. Après un but contre son camp d’Abdul Samed, ils se sont retrouvés dos au mur.

Le réveil fulgurant des Lensois

Mais, poussé par son public, le RCL a fini par se ressaisir. A l’heure du jeu, Wesley Said a remis les locaux dans le sens de la marche sur une frappe imparable. A 1-1, la confiance a changé de camp et c’est sans surprise que les Lensois ont ajouté un second dès la 68e minute. Brillamment servi par Jonathan Gradit, Seko Fofana, en bon capitaine, signait la seconde réalisation en plaçant le cuir entre les jambes du gardien adverse. Sans but inscrit depuis le 27 aout dernier (contre Rennes), le Franco-Ivoirien s’est réveillé au meilleur moment.

Avec ce succès à l’arrache mais ô combien précieux, Lens consolide donc sa seconde place de classement. Dans le pire des cas, la formation artésienne comptera cinq points d’avance sur son premier poursuivant au classement. Sotoca et ses coéquipiers ne peuvent plus se cacher. Ils ont le profil pour disputer au moins une place en Ligue des Champions la saison prochaine.