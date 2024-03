Lens - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 25e journée de Ligue 1 verra s’affronter ce samedi le RC Lens et le Stade Brestois. Un beau duel du haut de tableau.

Quand le 6e du championnat accueille le 2e alors l’affiche vaut forcément le détour. Le stade Félix Bollaert de Lens sera le théâtre ce samedi d’une belle confrontation, mettant aux prises l’équipe locale Lens et Brest.

Un duel Haise - Roy

Il s’agit de deux des équipes les plus en forme actuellement sur la scène nationale. Les Artésiens comme les Finistériens ont remporté 3 de leurs 5 dernières parties et ils auront à cœur de poursuivre sur leur lancée. Chacun aura des atouts à faire valoir et il y aura aussi une belle opposition tactique entre Franck Haise et Eric Roy, deux des meilleures coaches de l’Hexagone.

Cette saison, Brest réussit ce que Lens réalisait la saison dernière, à savoir venir jouer le trouble-fête en haut du tableau. Alors oui, Lees-Melou et ses coéquipiers ne vont pas pouvoir inquiéter Paris pour le titre mais ils sont bien placés pour décrocher une place en Ligue des Champions. Leur coach rêve déjà d’une réception du Real Madrid au stade Francis Le Blé.

Brest veut prolonger sa belle série

Pour continuer à rêver en une participation à la plus belle des épreuves, Brest doit confirmer ses prétentions face aux Sang et Or. Tout est réuni pour que l’on assiste à une empoignade ouverte, avec d’un côté une formation qui excelle dans le jeu de transmission et de l’autre une équipe très joueuse et qui se produit sans calcul.

Le match se joue à Lens, mais Brest peut croire en ses chances de signer un résultat positif. D’abord parce qu’il affiche actuellement sa plus longue série d’invincibilité dans l’élite (9 victoires et 4 nuls). Et aussi parce que sur leur 7 dernières confrontations face aux Nordistes, les Finistériens n’ont perdu que deux fois. Les statistiques parlent donc en leur faveur.

Horaire et lieu du match

Samedi 9 mars, à 21h

Stade Félix Bollaert (Lens)

RC Lens – Brest

Les compos probables de Lens - Brest

Lens : Samba - Gradit, Danso, Khusanov - Aguilar, Abdul Samed, El-Aynaoui, Frankowski - Sotoca, Saïd, Da Costa.

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Magnetti, Lees-Melou, Camara - Del Castillo, Mounié, Pereira-Lage.

Sur quelle chaine suivre le match Lens - Brest

La rencontre entre Lens et Brest sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe MyCanal.