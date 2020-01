Lemar, dans le viseur de Tottenham et Arsenal

L'Atletico Madrid continue de travailler pour trouver une porte de sortie à l'international français.

"Si Thomas Lemar peut rester ou non, nous savons que les agents travaillent avec brio et les clubs répondent aux besoins des clubs." Ce sont les mots de Diego Pablo Simeone sur l'avenir de Thomas Lemar en tant que Rojiblanco. Alors que l'Atlético de Madrid prépare consciemment le choc de la Super Coupe d' contre le Barça en Arabie saoudite, le club continue de travailler sur le marché des transferts, comme plusieurs représentants, pour trouver un nouveau club à Thomas Lemar.

La position de l'Atletico Madrid est claire: avant de recruter, il faut faire partir au moins un joueur. La raison est simple, comme l'indique le bilan économique rojiblanco, le coût des transferts est à la limite, atteignant 347,4 millions d'euros. Si l'été dernier, le club n'a pas pu conclure l'accord, révélé par Goal, dans lequel Gil Marín avait convenu d'acheter Rodrigo Moreno à Peter Lim, sous réserve de la vente d'Angel Correa, la situation est similaire cet hiver.

Une voie sans issue ?

Si l'Atletico Madrid veut offrir l'attaquant désiré par Diego Simeone, un joueur de la première équipe doit d'abord partir. Et l'élu est Thomas Lemar. Comme Goal l'a appris, le club accélère pour trouver une porte de sortir à l'international français. Indépendamment de l'intérêt initial de l'Olympique Lyonnais, désormais refroidi après le refus du président Aulas de céder aux exigences des Colchoneros, trois clubs anglais apparaissent dans la course pour Lemar : , et .

Les Gunners sont toujours à la recherche de renforts cet hiver avec l'arrivée de Mikel Arteta. Thomas Lemar a toujours été un objectif du club londonien, mais malgré la possibilité de signer l'ailier français, le club n'a pas encore soumis d'offre à l'Atlético de Madrid. Quant à Tottenham, la presse anglaise note que les "Spurs", avec José Mourinho sur le banc, étudieraient la possibilité de se faire prêter Thomas Lemar jusqu'au 30 juin, versant un montant proche de 6 millions d'euros.

Et enfin, il y a Wolverhampton, une équipe étroitement liée à Jorge Mendes, un "client" régulier de l'Atletico Madrid - avec les transferts de Diogo Jota ou Jonny, par exemple - sur le marché des transferts. Le joueur intéresse le club, mais ce n'est pas une priorité. Le marché des transferts est en mouvement perpétuel, l'Atlético de Madrid continue de travailler pour trouver une place à Lemar dans un autre club et bien ce ne soit pas simple, le club espère trouver une issue pour le joueur tricolore. Diego Simeone continue de pousser pour l'attaquant dont il a besoin et le club espère le satisfaire. Pour cela, avant, vous devez faire partir Thomas Lemar.