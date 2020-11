Leipzig-PSG, Thilo Kehrer : "On est ici pour gagner, c'est notre job"

Malgré les nombreuses absences qui touchent le PSG, Thilo Kehrer rappelle que les Parisiens joueront pour gagner mercredi (21 h) à Leipzig.

Comment sentez-vous Angel Di Maria, qui sera votre créateur mercredi en l'absence de Neymar et Kylian Mbappé ?

Thilo Kehrer : Je le sens bien. Il est très professionnel, il se donne toujours à 100% à chaque entraînement et à chaque match. Je le sens pareil pour demain. Il est bien.

Le PSG est-il moins fort sans Neymar et Mbappé ?

C'est vrai que ces deux joueurs ont énormément de qualité. Mais d'autres joueurs sont blessés et ont de la qualité aussi. On a beaucoup de joueurs dans le collectif qui ont de la qualité et de l'expérience. On se sent bien, on a confiance en nous, même si ces joueurs ne sont pas avec le groupe.

Quelle sera la clé pour remporter ce match ?

La clé elle est simple. Il faudra avoir une bonne structure, une bonne organisation. Il est important de garder un collectif très fort, très soudé, et de tous s'entraider pour gagner demain.

Au vu des circonstances et des absences, est-ce qu'un match nul serait un bon résultat pour le PSG ?

On veut toujours gagner. On ne vient pas ici pour dire qu'on sera content avec un match nul. L'objectif c'est de gagner le match et de remporter la phase de groupes. On est ici pour gagner, c'est notre job. L'équipe veut faire une bonne performance.

Que pensez-vous de cette équipe de Leipzig ?

Ils se sont installés dans le championnat allemand. Ils ont des joueurs de qualités, et c'est pour ça qu'ils sont troisièmes du classement. Depuis quelques années, ils sont parmi les meilleures équipes. Leur style n'est pas évident à jouer, avec du pressing et une bonne organisation. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils jouent directement vers le but. C'est leur principale caractéristique.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Je ne me sens pas encore à 100%, mais je ne suis pas loin. Il me manque encore un petit quelque chose, encore un petit peu de temps de jeu.

L'enchaînement des matches explique-t-il les nombreuses blessures qui vous touchent en ce moment ?

C'est vrai qu'il y a beaucoup de matches, on le sait. C'est pareil pour tout le monde, pas que pour nous. C'est dommage. On a des blessures malheureusement. C'est comme ça dans le sport. C'est en partie à cause de l'enchaînement des matches, mais ce n'est pas la seule raison. Les matches s'enchaînent et c'est à nous d'être ensemble en utilisant tous les joueurs en forme. On se concentre sur le positif, c'est ça qui est important pour nous.

Vous oscillez entre le poste d'axial et de latéral droit, lequel préférez-vous ?

J'aime les deux. Je ne veux pas choisir pour le moment. Ce sont les deux postes où je me sens bien.