Leipzig-PSG : "Non", Thomas Tuchel ne se sent pas fragilisé par cette défaite

Thomas Tuchel a été interrogé sur les conséquences que pourrait avoir cette défaite à Leipzig (1-2). Il assure qu'il ne se sent pas fragilisé.

Mercredi à Leipzig, le PSG a chuté pour la deuxième fois de la saison en . Une défaite 2-1 qui met les Parisiens dans une situation délicate dans la course à la qualification. Thomas Tuchel se retrouve automatiquement en première ligne, submergé par les critiques. Il s'est expliqué en conférence de presse après la rencontre, et a rappelé que Paris retrouvera Leipzig fin novembre au Parc des Princes pour ce qui sera sûrement le match décisif de sa phase de groupes.

Comment expliquez-vous la différence entre les deux mi-temps de votre équipe ?

Thomas Tuchel : On a fait un très bonne première mi-temps. Il était possible de mener 2-0, mais il y a eu des situations clés. D'abord le penalty raté pour nous, puis leur penalty marqué et le carton rouge (d'Idrissa Gueye à la 69e, NDLR). C'était trop pour obtenir un meilleur résultat. Malgré tout, on est sur un duel direct et on a encore toutes les possibilités de gagner ce duel. On a un nouveau match dans deux ou trois semaines contre Leipzig, on va essayer de renverser ce résultat.

"On continuera de pousser pour obtenir un résultat au Parc"

Estimez-vous que vos joueurs ont été à la hauteur au niveau de l'engagement ?

Leipzig a un style très physique. On doit accepter ce défi sur ce genre de match. C'est super difficile d'avoir le contrôle contre cette équipe. Vous pouvez aller dans le vestiaire, vous verrez. Les joueurs sont tous fatigués, ils ont tout donné. À la fin, à dix, c'était trop pour arracher un match nul.

Vous sentez-vous fragilisé après cette deuxième défaite en Ligue des champions ?

Non.

Les propos que vous avez tenus sur votre avenir et Leonardo la veille pour Sky ont-ils pu perturber le groupe ?

Ils ont simplement posé des questions qu'ils se posent en . Il y a beaucoup de questions sur moi là-bas. Ils m'ont demandé pourquoi on dit toujours que je suis en danger ? J'ai dit oui, c'est comme ça. Beaucoup de gens sont critiques avec moi. Je le sais. On doit accepter que les médias et les supporters soient critiques. Après la saison dernière, les quatre titres et la finale, j'attendais que ce soit plus calme, mais ce n'est pas comme ça. Pas de problème. Pour moi, les critiques n'existent pas. Je suis concentré sur mon travail avec mon équipe et mon staff. Ils m'ont aussi questionné sur mon contrat (2021, NDLR). J'ai dit que ce n'était pas un problème non plus. On n'en a pas parlé, pas de souci. Ce n'est pas le moment, la situation est claire et ça n'influence pas mon travail. Ça n'a rien changé.

Pensez-vous avoir adopté la meilleure stratégie pour ce match ?

Je ne réfléchis pas comme ça. Tout le monde peut être entraîneur après un match, mais avant c'est un petit peu plus dur. On ne peut pas connaître le résultat à l'avance. Ce n'est pas comme ça qu'on analyse un match. Si vous attendiez un meilleur match, ok. Si vous attendiez une victoire à coup sûr, ok Mais on doit accepter aussi qu'on joue un groupe très difficile. On affrontait une équipe très forte. Il y a une semaine, ils étaient leaders en Allemagne. C'est le foot. La décision se fait souvent sur des détails, et pour moi ça s'est joué sur trois moments clés. Le penalty raté par nous, le carton rouge [de Gueye] et le deuxième penalty pour eux. Leipzig n'était pas forcément au-dessus selon moi. On continuera de pousser et d'y croire pour obtenir un résultat dans deux semaines au Parc.