Leipzig-PSG : "Dani Olmo est meilleur que João Félix et coûte 90 millions de moins" selon son ancien entraîneur

Pour Nenad Bjelica, ancien entraîneur du Dinamo Zagreb, Dani Olmo devrait jouer en Liga et est meilleur que João Félix.

La carrière de Dani Olmo n'est pas un long fleuve tranquille. A 22 ans, le natif de Terrassa, en Catalogne, n'a jamais joué en mais compte une sélection et un but avec la Roja !

Il faut dire que le joueur, formé à La Masia, a quitté l' en 2014, à l'âge de seize ans, pour rejoindre, à la surprise générale, le Dinamo Zagreb. Il a remporté cinq fois le championnat croate (2015, 2016, 2018, 2019 et 2020) avant d'être recruté en janvier 2020 par le pour 19 millions d'euros.

Et en l'espace de quelques mois, Olmo s'est rendu indispensable au sein du club allemand et il s'est illustré lors des quarts de finale de la en ouvrant le score face à l'Atlético de Madrid.

Plus d'équipes

Et pour son ancien entraîneur au Dinamo Zagreb de 2018 à 2020, Nenad Bjelica, il est incompréhensible que Dani Olmo ne joue pas en : « Dani Olmo est un footballeur de haut niveau. C'est bizarre qu'aucun club espagnol ne tente de le recruter surtout quand on connaît ses qualités et son prix entre 20 et 25 millions d'euros », a-t-il expliqué au journal croate Sportske Novosti.

L'article continue ci-dessous

« Je ne sais pas pourquoi l'Atlético ne l'a pas recruté. Quand on regarde la situation, avant même l'arrivée de João Félix chez les Colchoneros, Dani Olmo faisait une bien meilleure recrue. Je ne dis pas que João Félix est un mauvais joueur, pas du tout, mais il a des lacunes sur le plan défensif. Olmo est plus complet et est capable de jouer aussi bien au milieu que sur les ailes » a ajouté l'ancien international croate aux neuf sélections et qui a joué en Espagne à Albacete, au et Las Palmas.

« Que les clubs espagnols ne reconnaissent pas le talent de Dani Olmo est un grand mystère et une déception. Je n'arrive pas à croire qu'un club espagnol ne soit pas capable de payer 30 millions d'euros pour l'acheter. Surtout quand on sait que l'Atlético a payé 126 millions d'euros pour João Félix. Dani Olmo est meilleur que João Félix et coûte 90 millions de moins ! C'est absurde », a conclu, Bjelica.